Vēl nesen viņa vārdā vāca ziedojumus. Tagad Mikiju Rurku izliek no mājas
Holivudas aktieris Mikijs Rurks ir izlikts no sava mājokļa Losandželosā. Tiesas dokumentos norādīts, ka viņa īrētais mājoklis, kurā viņš, kā ziņots, dzīvojis vairāk nekā desmit gadus, pēc sprieduma stāšanās spēkā “pēc noklusējuma” atgriezīsies izīrētāja rīcībā.
Tas nozīmē, ka Mikijs, visticamāk, nav atbildējis uz sākotnējo prasību. Tiesa arī noteica, ka īres līgums ir jāatceļ un īres tiesības jāizbeidz, savukārt spriedumā norādīts, ka tas attiecas tikai uz “īpašuma valdījumu”, proti, izīrētājs atgūs kontroli pār īpašumu, bet nesaņems finansiālu kompensāciju.
Saskaņā ar decembrī iesniegtajiem tiesas materiāliem Mikijam bija uzdots atmaksāt izīrētājam 59 100 ASV dolāru lielo īres parādu vai arī atstāt īpašumu. Janvārī viņš tika manīts izvācamies no mājas, un kopš tā laika dzīvo viesnīcā Rietumholivudā.
Mikija finansiālās grūtības plašu uzmanību izpelnījās janvārī, kad viņa menedžeres asistents izveidoja “GoFundMe” ziedojumu kampaņu, lai savāktu viņam naudu, kas sadusmoja aktieri. Viņš vietnē “Instagram” noliedza jebkādu saistību ar šo kampaņu, paziņojot, ka viņš “pat miljona gadu laikā nezinātu, kas ir GoFundMe fonds”, un ka viņam esot “pārāk liels lepnums”, lai lūgtu palīdzību. “Ja man būtu vajadzīga nauda, es nekad nelūgtu nekādu sasodītu labdarību. Es drīzāk… (rupjš izteiciens),” izteicās Rurks.
Mikija menedžere Kimberlija Hainsa skaidroja, ka aktieris pretojies finansiālai palīdzībai un ka viņa mājoklis bija kļuvis neapdzīvojams: “Mēs teicām: “Mikij, ir cilvēki, kuri grib tev palīdzēt.” Es nedomāju, ka viņš līdz galam saprata, un tad tas viss pārvērtās mediju trakumā, un viņš vienkārši uzsprāga.”
Viņa piebilda, ka Mikija mājoklis bija nonācis ļoti sliktā stāvoklī. “Viņam tur vairs nav mēbeļu, jo mājas stāvoklis bija tik slikts,” sacīja Kimberlija. “Tur bija melnais pelējums. Nebija tekoša ūdens. Būtībā mēs pat nevarējām izvest mēbeles ārā. Tur bija ūdens radīti bojājumi. Tāpēc viņš pat nevar paņemt sev līdzi lielāko daļu savu mantu, jo visas mēbeles ir pilnībā iznīcinātas.”
Par spīti Mikija neveiksmēm Kimberlija atklāja, ka kopš viņa situācija kļuva publiski zināma, viņš vienas dienas laikā saņēmis četrus filmu piedāvājumus. “Cilvēki tagad viņam sūta filmu piedāvājumus e-pastā, kas ir lieliski, jo ilgu laiku viņam neviens nav zvanījis.”