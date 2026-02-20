Profesors Uga Dumpis nosauc iemeslu, kāpēc Latvijā trūkst mediķu
Ārstu un māsu trūkums Latvijā nav saistīts ar absolventu skaitu, bet gan ar darba apstākļiem un attieksmi pret profesiju sabiedrībā. Par to Latvijas Radio 1 ēterā paziņoja infekcijas slimību ārsts, profesors Uga Dumpis.
Medicīna ir ļoti smags darbs, un izšķirošais faktors šeit nav tikai darba samaksas līmenis. Par to intervijā Latvijas Radio 1 programmai "Krustpunktā" paziņoja profesors, infekcijas slimību ārsts Uga Dumpis. "Tas ir ļoti smags darbs – medicīna. Tur viss ir svarīgi, ne tikai alga, bet arī apstākļi, kādas ir slimnīcas, kādas attiecības, kāda ir darba organizācija," uzsvēra viņš.
Pēc profesora teiktā, Latvijā nav novērojams medicīnas specialitāšu studentu trūkums. Tieši otrādi, konkurss augstskolās ir augsts, un speciālisti tiek sagatavoti pat vairāk nekā daudzās citās Eiropas valstīs. "Mums pietrūkst ārstu un māsu ne tāpēc, ka viņi nebeigtu augstskolas. Mūsu universitātēs ir konkurss, un mēs sagatavojam ļoti daudz ārstu un māsu – vairāk nekā citās Eiropas valstīs. Iemesli ir pavisam citi," norādīja profesors.
Vienu no galvenajiem problēmu iemesliem viņš nosauca speciālistu aizplūšanu uz ārzemēm un to, ka daudzi absolventi pēc diplomu iegūšanas nestrādā savā profesijā.
"Ļoti daudzi aizbrauc, daudzi nestrādā savā specialitātē. Iespējams, tas nav tikai algas jautājums. Medicīna ir ļoti smags darbs," sacīja Dumpis. Pēc viņa teiktā, mūsdienu jaunie cilvēki kļuvuši prasīgāki attiecībā uz darba apstākļiem. "Cilvēki šodien, jaunieši, ir daudz prasīgāki. Viņi vēlas kārtību, viņi vēlas paredzamību, viņi vēlas garantijas. Ne tikai naudu, bet arī psiholoģisko līdzsvaru ikdienas dzīvē. Par to jādomā," uzsvēra profesors.
"Nav tā, ka neviens negrib mācīties par ārstu. Par ārstiem un māsām mācās pārmērīgi daudz. Latvijā beidz augstskolas daudz vairāk nekā Zviedrijā. Kur viņi paliek? Kāpēc mēs tik daudz mācām? Kāpēc viņi nenonāk medicīnā? Tas ir jautājums. Ļoti kompleksa problēma," paziņoja Dumpis.
Viņš piebilda, ka līdzīga situācija novērojama arī izglītības jomā. "Kāpēc mums nav skolotāju? Jautājums ir tas pats. Tas nav tikai algas jautājums. Mēs vienkārši kaut ko esam palaiduši garām. Mēs kaut kā esam aizmirsuši par šīm profesijām," sacīja profesors.
Pēc viņa domām, sabiedrība vai nu nepietiekami atbalsta šīs specialitātes, vai arī pilnībā neapzinās to nozīmi. "Vai nu mēs aizmirsām tās atbalstīt, vai arī cilvēki nesaprot šīs profesijas. Runā nav par absolventu skaitu. Runā drīzāk par to, kā mēs redzam šādu profesiju vietu sabiedrībā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums," noslēdza Uga Dumpis.