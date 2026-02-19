Preiļu novadā atklāta nelegāla alkohola ražotne - konfiscēti ieroči, cigaretes un simtiem litru pašizgatavotā alkohola
Valsts policija Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas Preiļu novadā atklāja nelikumīgu alkoholisko dzērienu ražošanu ievērojamā apmērā. Sankcionētas kratīšanas laikā pie 1977. gadā dzimuša vīrieša izņemti pašizgatavoti alkoholiskie dzērieni, to ražošanas izejvielas un iekārta, kā arī munīcija un cigaretes bez akcīzes nodokļa marķējuma. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Šā gada janvārī Valsts policija Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikums 221. panta pirmās daļas pazīmēm par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu) un glabāšanu ievērojamā apmērā.
Valsts policijas rīcībā bija operatīvā informācija, ka 1977. gadā dzimis vīrietis Ziemeļlatgales iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, iespējams, nodarbojas ar nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu un glabāšanu ievērojamā apmērā.
2026. gada 12. februārī, realizējot operatīvo informāciju un veicot sankcionētu kratīšanu Preiļu novada Rušonas pagastā, Valsts policija Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pie 1977. gadā dzimušā vīrieša konstatēja un izņēma četrpadsmit 16. kalibra patronas, trīs pneimatiskās šautenes, 124 cigaretes bez akcīzes nodokļa marķējuma, kā arī ievērojamu daudzumu nelikumīgi izgatavotu alkoholisko dzērienu un ar to ražošanu saistītu priekšmetu. Tostarp tika izņemti 17 litri kandžas, 60 litri brāgas un 20 litri pašizgatavota vīna, kā arī alkoholisko dzērienu ražošanai paredzētās izejvielas un ražošanas iekārta.
Saistībā ar notikušo turpinās pirmstiesas izmeklēšana, kuras laikā tiks skaidroti visi notikušā apstākļi un izvērtēta personas atbildība.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 233. panta otrās daļas, proti, par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas.
Likumsargi aicina iedzīvotājus ziņot policijai par gadījumiem, kad pastāv aizdomas par nelikumīgu akcizēto preču apriti vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.