Tramps tagad kontrolē arī apavus? Viņa komandas stils izsaucis smīnus internetā
Šķiet, ASV prezidentam Donaldam Trampam nepietiek ar to, ka apkārtējie ir viņam uzticīgi — tagad viņi, iespējams, tiek aicināti būt uzticīgi arī viņa kurpju gaumei. Tikai ir viena problēma: ne visiem šīs kurpes īsti der.
Veidojot savu kabineta sastāvu otrajam prezidentūras termiņam, Donalds Tramps parūpējās, lai tajā būtu pilns ar viņam paklausīgiem cilvēkiem. Tomēr šķiet, ka ar to, ka apkārtējie viņam vienkārši piekrīt, Trampa ego nepietiek.
Kā ziņo “The Wall Street Journal”, prezidents tagad vēlas, lai viņa tuvākais loks arī ģērbtos kā viņš. Trampam īpaši patīk salīdzinoši pieejamais apavu zīmols “Florsheim”, kas kļuva populārs 20. gadsimta 80. gados, kad Maikls Džeksons tā mokasīnus valkāja savā slavenajā “moonwalk” priekšnesumā. Taču, gluži kā Trampa bezgaumīgais Baltā nama interjers pierāda, ka par naudu gaumi nopirkt nevar, izskatās, ka par to nevar nopirkt arī apavus, kas viņa darbiniekiem tiešām derētu — un cilvēki to ir pamanījuši.
Iepriekš redzamajā fotogrāfijā Tramps, Marko Rubio, Skots Besents, Hovards Latniks, Kriss Raits un Stīvs Vitkofs visi redzami vienādos apavos tikšanās laikā Davosā, Šveicē.
Saskaņā ar “The Wall Street Journal”, šķiet, Trampam patīk minēt citu vīriešu apavu izmēru, personīgi viņiem pasūtīt pāri kurpju un pēc tam sagaidīt, ka saņēmējs tās valkās neatkarīgi no tā, vai tās der vai ne. Kāds Baltā nama darbinieks, kurš situāciju raksturoja gandrīz kā ieilgušu joku, atklāja: “Visiem puišiem tādas ir.” Cits avots atzina: “Visi baidās tās nevilkt.”
Lai gan šī nav pirmā reize, kad Tramps savu administrācijas locekļus nostāda neērtā situācijā, šķiet, ka šī tendence kļūst jau absurda, īpaši tāpēc, ka internets ir pamanījis, cik slikti daudziem šie apavi īstenībā der. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Marko Rubio — ierakstā platformā “X” iepriekš redzamā Rubio fotogrāfija ar skaidri redzamu spraugu apavos raisīja joku, ka tā vietā, lai tos vienkārši nomainītu pret labāk derošu pāri, Rubio cenšas izdzīvot savu Pelnrušķītes ļaunās māsas mirkli.
Marco Rubio had big shoes to fill and FAILED. pic.twitter.com/00RAdLE1fY— Droo (@droosion) March 11, 2026
Taču ne tikai Rubio, šķiet, mokās ar to, ko kāds “X” lietotājs nodēvējis par “lojalitātes dreskodu”; izskatās, ka cieš arī citi kabineta locekļi.
Citā ierakstā “X” tika norādīts, ka “nevienam tie neder”, pievienojot virkni fotogrāfiju, kurās redzamas lielas spraugas pārāk lielos apavos, kā arī attēlu, kurā izskatās, ka pat Trampa paša potītes mokās, mēģinot iejusties savā pārī.