Grobiņas skolēni Liepājas Reģionālās slimnīcas bērnu nodaļai nodod dāvanas
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 6.a klases skolnieces Laura Ločmele un Paula Andrijanova jau otro gadu Liepājas Reģionālās slimnīcas bērnu nodaļai dāvina “Drosmes kastes” papildinājumus, lai iepriecinātu mazos pacientus ārstēšanās laikā. Nodaļas personāls un bērni sirsnīgi pateicas par rotaļlietām, krāsojamajām grāmatām un spēlēm, kas palīdz padarīt procedūras drosmīgākas un slimnīcas ikdienu – gaišāku.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Vispārējās bērnu slimību nodaļā 10. martā viesojās Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 6.a klases pārstāves Laura Ločmele un Paula Andrijanova. Meitenes nodaļai atveda sarūpētas dāvaniņas “Drosmes kastes” papildināšanai – rotaļlietas, krāsojamās grāmatiņas, rakstāmpiederumus, spēles un citas lietas, kas palīdz iepriecināt bērnus ārstēšanās laikā.
Šī ir jau otrā reize, kad klase organizē šādu labdarības iniciatīvu. “Mums šķita, ka tas ir ļoti labi, ka mēs varam iepriecināt bērnus, kas ārstējas slimnīcā. Lai viņiem ir ar ko paspēlēties, lai ir priecīgāk un lai laiks slimnīcā paiet ātrāk,” stāsta meitenes. Jau pagājušajā gadā viņas apņēmās šādu akciju turpināt arī šogad, un arī klasesbiedri ar vecāku atbalstu labprāt iesaistījās.
Paulas mamma Iveta Andrijanova atzīst: “Mēs ar lielu prieku piedalījāmies. Protams, bērni ir jāvirza, bet šajā gadījumā viņi paši saprot, cik svarīgi ir darīt labus darbus.”
Par sarūpētajām dāvaniņām no sirds pateicas nodaļas māsa Ludmila Logunova: “Bērni pēc procedūrām bieži vien meklē, kur ir Drosmes kaste un ko tajā varētu atrast. Viņi ir ļoti priecīgi, ka var izvēlēties kādu mantiņu kā balviņu par drosmi procedūras laikā.”
Nodaļas kolektīvs saka lielu paldies Laurai, Paulai, visai 6.a klasei, klases audzinātājai Sandai Vēdiķei un vecākiem par atsaucību, sirsnību un vēlmi iepriecināt mazos pacientus.