Turpinās meklēt finansējumu Nīcas Dižās muižas klēts atjaunošanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldības pieteikums Nīcas Dižās muižas klēts atjaunošanai netika atbalstīts nepietiekama ES finansējuma dēļ, tomēr pašvaldība turpinās pilnveidot projektu un meklēt ārējo finansējumu, lai nākotnē atjaunotu klēti un atvērtu to apmeklētājiem.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība bija iesniegusi projekta pieteikumu Nīcas Dižās muižas klēts atjaunošanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.3.2. specifiskā atbalsta mērķa konkursā ‘Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās’. Marta sākumā saņemts lēmums, ka projekta pieteikums nav atbalstīts nepietiekama finansējuma dēļ.
No visas Latvijas šajā konkursā iesniegti 48 projekti un atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 12 683 818 eiro, kas nav pietiekams, lai to piešķirtu visiem pieteiktajiem projektiem. Esošā finansējuma ietvaros iespējams piešķirt finansējumu 16 projektiem. Kopvērtējumā Dienvidkurzemes novada pašvaldības pieteikums tajā skaitā neiekļuva.
Taču pašvaldība turpinās darbu pie projekta pilnveidošanas un meklēs iespējas ārēja finansējuma piesaistei turpmākajās atbalsta programmās, lai Nīcas Dižās muižas klēts nākotnē tiktu atjaunota un atvērta apmeklētājiem.
Atgādināsim, ka kopā ar ekspozīcijas ierīkošanu par Nīcas garo Annu un Nīcas bagātīgo nemateriālo kultūras mantojumu (izloksni, tautastērpu, dziedājumus un tradīcijas), bija plānots labiekārtot arī klēts apkārtni, veicot apzaļumošanu, nelielas skatuves uzstādīšanu un tirgus laukuma ar nojumēm izbūvi.