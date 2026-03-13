Liepājas sabiedriskajā transportā tiks demontēti vecie biļešu kompostieri
Liepājā līdz 1. aprīlim no sabiedriskā transporta tiks demontēti pēdējie mehāniskie biļešu kompostieri, pilnībā pārejot uz elektroniskiem norēķiniem. Iedzīvotāji aicināti martā izlietot vai bez maksas apmainīt papīra talonus pret e-biļetēm, savukārt turpmāk braucienus varēs apmaksāt tikai elektroniski, samazinot arī papīra patēriņu par vairāk nekā tonnu gadā.
Līdz 1. aprīlim Liepājas sabiedriskajā transportā – autobusos un tramvajos – tiks demontēti pēdējie mehāniskie biļešu kompostieri, tādējādi pilnībā pabeidzot pāreju uz elektroniskajiem norēķiniem. Pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” aicina iedzīvotājus, kuru rīcībā vēl ir neizmantoti papīra taloni, tos izlietot martā vai arī Peldu ielā 5 bez maksas apmainīt pret e-biļetēm mobilajā lietotnē vai e-kartē.
Atgādinām, ka jaunā elektronisko norēķinu sistēma Liepājas sabiedriskajā transportā tika ieviesta 2024. gada 23. oktobrī, sniedzot pasažieriem iespēju ērti iegādāties un lietot e-biļetes. Līdz ar šīs sistēmas ieviešanu papīra biļešu tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās tika pārtraukta jau pērnā gada aprīlī.
Lai nodrošinātu pasažieriem ērtu un pakāpenisku pāreju uz jauno kārtību, līdz šim katrā transportlīdzekļa salonā bija saglabāts viens veco biļešu kompostieris. Tas ļāva iedzīvotājiem paralēli jaunajai sistēmai izmantot iepriekš iegādātos papīra talonu krājumus. Tomēr, ņemot vērā, ka kopš elektronisko norēķinu ieviešanas un papīra biļešu tirdzniecības pārtraukšanas ir pagājis pietiekami ilgs laiks, no šī gada 1. aprīļa šīs ierīces tiks pilnībā demontētas.
Pēc 1. aprīļa braucienu apmaksa būs iespējama tikai elektroniski – izmantojot viedtālruni, e-karti vai pie transportlīdzekļa vadītāja iegādātu biļeti, veicot bezskaidras naudas norēķinu.
Pateicoties pārejai uz e-biļetēm, pilsētas apritē vairs nenonāk vairāk nekā viena tonna (1164 kg) papīra, kas iepriekš ik gadu tika patērēts vienreizlietojamo talonu un abonementa biļešu ražošanai. Šis ietaupījums uzskatāmi parāda, ka digitalizācija nav tikai ērtība, bet arī reāls un paliekošs ieguldījums vides saudzēšanā, katru gadu atbrīvojot pilsētu no milzīga apjoma papīra atkritumu.
Detalizēta informācija par biļešu veidiem un norēķinu iespējām pieejama mājaslapā www.liepajastransports.lv.