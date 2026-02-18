Ar jaunu programmu Rīgas Kongresu namā uzstāsies čellu ansamblis "Dream Team"
Ceturtdien, 19. februārī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupas ansambļa "Dream Team" kamermūzikas koncerts, informēja orķestra pārstāvji.
Koncertprogrammā iekļauti austrāliešu komponista Breta Dīna un beļģu skaņraža Harolda Nobēna darbi, kā arī franču komponista Morisa Ravela populārāko opusu aranžējumi čellu sastāvam. Pie diriģenta pults stāsies Konstantīns Petrenko, bet koncertu vadīs muzikoloģe Liene Jakovļeva.
Programmas pirmajā daļā izskanēs Breta Dīna skaņdarbs "Twelve Angry Men", kas iedvesmots no Sidnija Lumeta tāda paša nosaukuma kinofilmas un sākotnēji radīts "Berlīnes filharmoniķu" čellistiem. Tāpat tiks atskaņots Harolda Nobēna trīsdaļīgais darbs "De la pointe au talon". Vakara kulminācijā skanēs Morisa Ravela "Pavane pour une infante défunte" un slavenais "Bolero" čellu ansambļa interpretācijā.
LNSO čellu grupu "Dream Team" vada Lielās mūzikas balvas laureāte Diana Ozoliņa. Ansambļa pamatsastāvā muzicē Zane Guļāne, Dace Zālīte-Zilberte, Mareta Prikule, Emma Aleksandra Bandeniece, Ainārs Paukšēns, Mārtiņš Turss un Jānis Rinkulis. 19. februāra koncertā ansamblim pievienosies arī čellisti Maksims Skibickis, Elīza Petrenko, Katrīna Anna Paukšēna un Pauls Ēriks Skujiņš.
Diriģents Konstantīns Petrenko šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) maģistrantūrā profesora Imanta Rešņa klasē. Viņš ir guvis pieredzi starptautiskos diriģēšanas konkursos Ungārijā un papildinājies meistarklasēs pie atzītiem Eiropas pedagogiem.
Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un Rīgas Kongresu nama kasē.