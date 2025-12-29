Izdoti Liepājas Simfoniskā orķestra ieskaņotie Šopēna klavierkoncerti
Hänssler Classic laidis klajā lietuviešu pianista Kaspara Uinska albumu ar abiem Friderika Šopēna klavierkoncertiem, ieskaņotu dzīvajā “Lielā dzintara” koncertā kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Atvaru Lakstīgalu. Kritiķi slavē kristāldzidru, vīrišķīgu interpretāciju, bet ieraksts izceļas ar vienā uzstāšanās reizē iemūžinātu enerģiju un izcilu akustiku.
Decembrī vācu klasiskās mūzikas ierakstu kompānija “Hänssler Classic” klajā laidusi pianista Kaspara Uinska mūzikas albumu ar abiem poētiskā klaviermūzikas ģēnija Friderika Šopēna klavierkoncertiem, ko lietuviešu pianists ieskaņojis kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Atvaru Lakstīgalu.
Medijs “Pizzicato” Luksemburgā atzīmē: “Lietuviešu pianists Kaspars Uinsks spēlē izcili visā ierakstā. Tajā nav nekādas saldināšanas, nekādas vaniļas krēma peldes, bet gan vīrišķīga, izteiksmīga un saspringta spēle. Katra nots skan kristāldzidri, tāpēc klavieres dažbrīd izklausās pēc glokenšpīla.”
Albums izceļas ne tikai ar savu saturu, bet arī ar ieraksta koncepciju – šis ir gada sākumā koncertzālē “Lielais dzintars” notikušā Liepājas Simfoniskā orķestra koncerta “Šopēns. Klavierkoncerti” ieraksts. Liepājas Simfoniskais orķestris abus Šopēna klavierkoncertus atskaņoja ar lietuviešu pianistu Kasparu Uinsku pie klavierēm diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. Albums ir unikāls arī ar to, ka abi darbi tika iemūžināti vienas uzstāšanās laikā.
Friderika Šopēna koncerti klavierēm un orķestrim ir vieni no skaistākajiem romantisma laikmeta skaņdarbiem savā žanrā. Abi klavierkoncerti demonstrē Šopēna izcilās spējas apvienot virtuozitāti ar dziļu emocionālo izteiksmi, kas padara tos par unikāliem meistardarbiem klaviermūzikas repertuārā.
Kā stāsta izpildītājs, Šopēna koncerti viņa repertuārā ir jau vairāk nekā divas desmitgades – viņš pie šiem darbiem pastāvīgi atgriezies, izpildot tos ar dažādiem orķestriem un diriģentiem. "Šis ir jaunā Šopēna darbs, kurā slēpjas brīvība, risks un spontanitāte. Es jutu, ka ir pienācis īstais brīdis, lai šos darbus iemūžinātu ierakstā. Man bija svarīgi, lai tie skanētu dzīvajā izpildījumā – vienā koncertā, vienā elpas vilcienā, ar visu mirkļa spriedzi un enerģiju," saka pianists.
Īpaša loma projektā bija pianista ilggadējai muzikālajai partnerībai ar Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Atvaru Lakstīgalu. Pēc Uinska teiktā, šī mākslinieciskā kombinācija kļuva par dabisku izvēli šim ierakstam – pateicoties līdzīgai muzikālajai domāšanai, jūtīgumam un kopīgai darba ētikai augstākā mākslinieciskā rezultāta sasniegšanā. Ierakstam izvēlētajai “Lielā dzintara” zālei raksturīga izcila akustika, kas ļauj ierakstā notvert gan klavieru, gan orķestra skanējuma smalkumus.
Koncertam tika izveidota arī video versija, kas pieejama vietnē YouTube.
Jaunais albums pieejams gan CD formātā, gan populārākajās tiešsaistes straumēšanas vietnēs: https://www.prestomusic.com/classical/products/9837500--chopin-piano-concertos-nos-1-2
Šis ir jau 4. mūzikas ierakstu albums ar Liepājas Simfoniskā orķestra dalību, kas iznācis šī gada nogalē. Izdevniecība “SKANi” pavisam nesen klajā laida gan Jāņa Mediņa klaviermūzikas izlasi, ko kopā ar orķestri ieskaņojis pianists Reinis Zariņš, gan Andra Dzenīša simfoniskās mūzikas albumu. Savukārt izdevniecība “Prima Calssic” izdevusi Ērika Ešenvalda saksofonmūzikas albumu “Gratitude”, kur kopā ar saksofonistu Oskaru Petrauski ieskaņots Ešenvalda saksofonkoncerts “Arktikas vīzijas. Jūra”.
Visi šie ieraksti pieejami arī straumēšanas vietnē Spotify: https://open.spotify.com/artist/4W2SrS9pXIfp7PDVvrwzPz