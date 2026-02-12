Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris simtgadi svinēs ar vērienu: izsludina koncertu ciklu un rudens abonementu
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) 2026. gada vasaras nogalē un rudenī ar vērienīgu programmu atzīmēs savu apaļo 100. jubileju.
Orķestris tika dibināts 1926. gadā kā Rīgas radiofona simfoniskais orķestris un nu ir izaudzis līdz valsts nozīmes mūzikas kolektīvam, kas cauri gadu desmitiem kļuvis par vietu, kur sastopas spoži orķestra mākslinieki, diriģenti un solisti, pulcējot klausītājus gan Rīgā, gan reģionos, kā arī nesot Latvijas vārdu pasaulē. LNSO jubilejas koncertu cikls sāksies jau augusta sākumā, kad sadarbībā ar Cēsu mākslas festivālu un Cēsu koncertzāli izskanēs Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertuzvedums diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā. Pa vidu – viesošanās ar koncertiem Francijā kopā ar Valsts Akadēmisko kori “Latvija” (VAK “Latvija”), spoži simfoniskās mūzikas koncerti, kā arī LNSO par tradīciju kļuvušais festivāls “LNSO vasarnīca”, kas šogad norisināsies Latgales vēstniecībā GORS. Jubilejas cikls noslēgsies 25. oktobrī, kad LNSO tiksies kopīgā koncertprogrammā ar operdīvu Elīnu Garanču un diriģentu Karelu Marku Šišonu.
“LNSO simtgade mums nav tikai atskatīšanās pagātnē – tā ir nerimstoša kustība laikā, kurā satiekas orķestra vēsture, šodiena un nākotne. Simtgades koncertu ciklu esam veidojuši kā muzikālu ceļojumu, kas ved gan uz Latvijas reģionālajām koncertzālēm, gan starptautiskām skatuvēm, vienlaikus ļaujot satikt izcilus māksliniekus un atklāt jaunas radošas sadarbības. Šie koncerti ir pateicība mūsu klausītājiem un apliecinājums tam, ka LNSO arī savā simtgadē ir dzīvs, drosmīgs un mūsdienīgi domājošs orķestris,” uzsver LNSO direktore Indra Lūkina.
Jubilejas notikumu cikls aizsāksies 8. augustā – plkst. 16.00 koncertzālē “Cēsis” norisināsies Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojums kā daļa no Cēsu mākslas festivāla programmas. Koncertatskaņojumā līdzās LNSO kā allaž piedalīsies spoži opersolisti (titullomās – somu tenors Johans Krogiuss un lietuviešu soprāns Vida Miknevičūte) un VAK “Latvija”, savukārt mākslinieciskā vadība būs Tarmo Peltokoski rokās.
28. augustā plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā norisināsies koncerts “LNSO, Mālers un Voltons”. Pie diriģenta pults stāsies orķestra mākslinieciskais padomnieks un ilggadējs galvenais diriģents Andris Poga, savukārt solista lomā būs viens no šībrīža izcilākajiem vijolniekiem Franks Pēters Cimmermanis (Frank Peter Zimmermann). Programmā: Viljama Voltona Koncerts vijolei un orķestrim un Gustava Mālera Septītā simfonija.
10. septembrī Rīgas Domā sadarbībā ar VAK “Latvija” norisināsies Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncerts diriģenta Māra Sirmā vadībā, kurā skanēs Pētera Vaska vokālinstrumentālie darbi. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu organizē VAK “Latvija”, festivāla programma un biļešu tirdzniecība tiks izsludināta atsevišķi.
25. septembrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā norisināsies koncerts “LNSO, Baiba Skride un Kristīna Poska” – LNSO un spožo viesmākslinieču lasījumā skanēs Sofijas Gubaiduļinas Trešais koncerts vijolei un orķestrim. Programmā arī LNSO jaunās sezonas rezidējošās komponistes Ilonas Breģes opuss UP-TIME un Gustava Mālera Pirmā simfonija. 26. septembrī šī koncerprogramma skanēs arī koncertzālē “Cēsis”.
Savukārt 8. oktobrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā jubilejas koncertciklu turpinās LNSO, maestro Žana Kloda Kazadesī (Jean-Claude Casadesus) un jaunās sezonas rezidējošās mākslinieces Ivetas Apkalnas tikšanās Fransisa Pulenka Koncerta ērģelēm un orķestrim atskaņojumā. Koncertā “LNSO, Iveta Apkalna un maestro Kazadesī” programmā iekļauts arī Hektora Berlioza opuss “Romas karnevāls” un Kamila Sensānsa Trešā simfonija. Šī koncertprogramma skanēs arī 10. oktobrī Latgales vēstniecībā GORS festivālā “ORGANismi”.
Jubilejas svinības LNSO noslēgs 25. oktobrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā ar koncertu “Elīna Garanča, Karels Marks Šišons un LNSO”. LNSO, operdīvas Elīnas Garančas un diriģenta Karela Marka Šišona (Karel Mark Chichon) sniegumā koncertā skanēs Riharda Vāgnera “Vēzendonkas dziesmas”, savukārt Gustava Mālera Otrās simfonijas lasījumā māksliniekiem pievienosies arī soprāns Liene Kinča un Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”.
Īpašu vietu LNSO jubilejā ieņems par tradīciju iedibinātā festivāla “Vasarnīca” norise Latgales vēstniecībā GORS 29. un 30. augustā.
Festivāla programma. Sestdien, 29. augustā plkst. 15.00 Mazajā zālē norisināsies koncerts pašiem mazākajiem “Pirmais koncerts pasaulē”; plkst. 18.00 Lielajā zālē – simfoniskās mūzikas koncerts “LNSO, Voltons un Mālers” (dienu iepriekš šī programma skanēs Rīgas Kongresu namā).
Svētdien, 30. augustā, plkst. 14.00 Mazajā zālē – kamermūzikas koncerts “Baroks un tango. Kamermūzika”, kurā piedalīsies klavesīniste Ieva Saliete, akordeonists Artūrs Noviks, flautiste Maija Zandberga, fagotists Jānis Semjonovs, vijolnieks Sandis Šteinbergs un kontrabasists Oskars Bokanovs. Programmā: Georga Frīdriha Tēlemana, Astora Pjacollas mūzika, kā arī Edgara Cīruļa jaundarbs; plkst. 17.00 Lielajā zālē – festivāla noslēguma koncerts “Skan Raimonds Pauls”.
Programmā iekļautas Raimonda Paula labākās melodijas komponistu Kaluma Au, Pjēra Bertrāna, Jēkaba Jančevska un Riharda Dubras aranžējumos. Kopā ar LNSO uz skatuves kāps Latvijas Radio bigbends, Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, dziedātāji Aija Vītoliņa un Daumants Kalniņš, kā arī pianists Matīss Žilinskis. Koncertu diriģēs Māris Sirmais.
Biļetes uz festivāla koncertiem iespējams iegādāties gan atsevišķi, gan abonementos.
Blakus simtgades koncertciklam LNSO izsludinājis biļešu pārdošanu arī LNSO RUDENS ABONEMENTAM 2026, kurā iekļauti četri koncerti 2026. gada rudens-ziemas koncertu cēlienā:
Piektdien, 25. septembrī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā
LNSO, BAIBA SKRIDE UN KRISTĪNA POSKA
Ceturtdien, 8. oktobrī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā
LNSO, IVETA APKALNA UN MAESTRO KAZADESĪ
Piektdien, 27. novembrī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā*
LNSO, BRĀMSA PIRMAIS UN MĀLERA PIEKTĀ
Piektdien, 11. decembrī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā*
LNSO, MOCARTS UN DVORŽĀKS
*Individuālo biļešu pārdošana uz šiem koncertiem tiks izsludināta aprīlī.
Par godu LNSO simtgadei klajā nākusi arī īpaša jubilejas pastmarka, kuras dizainu veidojis mākslinieks Krišs Salmanis. Savukārt īpašo pirmās dienas aploksni mākslinieks radījis, tās dizainā integrējot komponista Edgara Mākena savulaik radīto LNSO skaņas logo. Pastmarka un īpašā dizaina aploksne pieejama lielāko pilsētu klientu centros, pasta nodaļās un “Latvijas Pasta” e-veikalā.
Biļetes uz LNSO simtgades jubilejas cikla koncertiem un koncertu abonementiem iespējams iegādāties no 12. februāra plkst. 14.00 Biļešu paradīzes kasēs vai internetā