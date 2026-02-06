Režisoru Andra un Elzas Gauju meita Nora deviņu gadu vecumā uzstājas kopā ar Simfonisko orķestri
Deviņgadīgās Noras Gaujas uzstāšanās kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri koncertciklā "LeNeSons" kļuva par īpašu notikumu ne tikai koncerta apmeklētājiem, bet, protams, arī viņas vecākiem - kinorežisoriem Andrim un Elzai Gaujām.
Meita uz skatuves spēlēja ļoti pārliecinoši, un vecākiem noteikti emociju bija daudz. “Man šķiet, ka mēs trīcējām vairāk nekā meita,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Andris Gauja. “Protams, publiska uzstāšanās vienmēr ir liels risks, bet tur jau laikam arī ir tas skatuves mākslas spēks.”
Aiz divām minūtēm uz lielās skatuves slēpjas trīs gadu darbs, kas pavadīts bez brīvdienām. “Ir ieguldīts milzīgs darbs, kurā iesaistīti daudzi cilvēki – Noras pedagoģe, koncertmeistare, protams, arī Noras vectēvs Jānis Gauja. Pati Noriņa ir sūri un grūti strādājusi katru dienu,” stāsta Andris. Šis ieguldījums vainagojas ar, kā Noras tētis saka, “patiesi karalisku iespēju”. Viņš uzsver, ka uzstāties ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri bērnam ir reta un unikāla pieredze.
Nora Vijoli sāka spēlēt jau sešu gadu vecumā, un izvēle bijusi viņas pašas. “Vienmēr ir jautājums par to, cik daudz vecākiem jāietekmē bērna izvēle. Viņa pati teica, ka grib mācīties mūziku, tikai sākumā nezinājām – vokāls vai kāds instruments.” Vai lēmumu ietekmēja tas, ka vectēvs ir Simfoniskā orķestra veterāns vijolnieks? “Varbūt,” atbild Andris. “Bet tā bija viņas izvēle, un mēs to respektējām, atbalstījām, lai jau no agra vecuma tiktu ielikti spēcīgi pamati šī sarežģītā instrumenta apguvē.”