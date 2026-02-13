Ar īpašu koncertu Cēsīs uzstāsies Daniils Bulajevs un kamerorķestris “Davinspiro Camerata”
Koncertzālē "Cēsis" nākamnedēļ, 21. februārī, plkst. 18.00 skanēs īpašs muzikāls notikums – Daniila Bulajevaun kamerorķestra "Davinspiro Camerata" koncerts, kura centrā ir Latvijā vēl neatskaņotais itāļu komponista Ezio Bosso vijoļkoncerts “Esoconcerto”.
Daniils Bulajevs ir jaunas paaudzes vijolnieks, kuru raksturo izcilas tehniskās prasmes, dziļa muzikālā izteiksmība un spēcīga skatuves klātbūtne. Programmā kopā ar orķestri “Davinspiro Camerata”, kuru Bulajevs dibinājis 2022. gadā un kas apvieno Latvijā talantīgākos jaunākās paaudzes mūziķus, skanēs darbi no Leo Veinera un Bēla Bartoka līdz Maksam Rihteram un Dmitrijam Šostakovičam – koncerts, kurā tradicionālais mijas ar mūsdienīgo, piedāvājot intensīvu un neaizmirstamu muzikālu pieredzi.
"Pirmajā daļā būs dzirdami divu ungāru komponistu divertimenti, kas kā spogulī atklāj tautas dvēseli – prieku, ritmu un deju. Lai gan abus vieno vieglprātīga izklaide, katrs darbs nes sevī dziļumu. Bartoka divertiments, rakstīts Šveicē, kad komponists bēga no nacisma, un tas ir kā tilts no Veinera dzīvespriecīgās gaišuma līdz gaidāmajai drāmai," pauž Daniils Bulajevs.
"Otrajā daļā skanēs trīs darbi, kas runā par karu, zaudējumu, nāvi un cilvēka izturību. Maksima Rihtera minimālistiskā “Daylight” ir klusuma meditācija par atmiņu un zudušo. Savukārt Dmitrija Šostakoviča kamerorķestra simfonija, kas veltīta "fašisma un kara upuriem", ir komponista personisks sēru sauciens, kas viscaur satur DSCH motīvu. Programmas kulminācija būs Ezio Bosso “Esoconcerto”, kas radīts 2017. gadā, komponistam cīnoties ar smagu neiroloģisku slimību. Šis koncerts ir dzīvības manifests, gaisma pēc Šostakoviča tumsas. Bosso mūzika pauž: “Es esmu šeit. Es cīnos. Es dzīvoju.” Tā ir cieņas izrāde upuriem un cilvēka gara triumfs."
“Davinspiro Camerata”, ko Daniils Bulajevs dibināja 2022. gadā, apvieno Latvijas jaunos talantīgos mūziķus. Kolektīvu raksturo spēcīga enerģija, spēlētprieks, virtuozitāte un jauneklīga vitalitāte. Orķestris sniedzis daudzus koncertus gan Latvijā, gan Lielbritānijā, saņēmis siltas skatītāju ovācijas un muzicējis kopā ar tādiem izciliem māksliniekiem kā Miša Maiskis, Andres Mustonens, Elīna Bukša, Guna Šnē, Grigorijs Kovaļevskis, Reinuts Teps, Ieva Saliete, Lusiana Mančīnī, Daumants Kalniņš, Agnese Egliņa, Daniels Bonilla-Torres u.c.
2025. gada sākumā orķestris kopā ar Daniilu Bulajevu un citiem māksliniekiem ieguva Lielo Mūzikas balvu 2024 kategorijā "Gada uzvedums" par A. Pjacollas operitas “Maria de Buenos Aires” iestudējumu koncertzālē “Cēsis”.
Programmā:
-
Leo Veiners – Divertiments Nr. 1 vai Nr. 2
-
Bēla Bartoks – Divertiments stīgu orķestrim
-
Maksims Rihters – Daylight
-
Dmitrijs Šostakovičs – Kamerorķestra simfonija Nr. 110a
-
Ezio Bosso – Vijoles koncerts Esoconcerto (Latvijas pirmatskaņojums)