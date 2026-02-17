Kadrs no video.
112
Šodien 12:15
VIDEO: agresīvs autovadītājs uz ielas Rīgā cenšas "pārmācīt" velosipēdistu. "Izbeidz! Cilvēki filmē!"
Soctīklos parādījies video, kurā fiksēts kāds agresīvs vieglās automašīnas "Volvo" vadītājs, kurš uz ceļa cenšas izprovocēt velosipēdistu.
Ļaudis komentāros norāda, ka autovadītājs uzvedies agresīvi, jo velosipēdists braucis "pārāk lēni". Video redzams, ka vīrietis apzināti cenšas izprovocēt velosipēdistu uz kautiņu. Viņu visiem spēkiem cenšas nomierināt sieviete, norādot, ka notiekošo filmē.
Šis video soctīklā "Instagram" saņēmis teju divus tūkstošus atzīmju "patīk" un pie tā pievienoti daudzi komentāri:
- "Vai tiešām auto vadītājam uz ceļa ir atļauts viss? Šeit skaidri redzams miesas uzbrukums, un nav pamata vainot riteņbraucēju — arī viņam ir tiesības pārvietoties pa šo pašu brauktuvi. Ceļš ir koplietošanas telpa, un visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro savstarpēja cieņa un drošība."
- "Uzskatu, ka tādā situācijā bija jāsauc policija. "Volvo" šoferim nav tiesības palaist rokas, it īpaši ja aizķēris riteņbraucēju, nedodot viņam ceļu."
- "Tautai jāzina savi varoņi. Neadekvāts ambālis… visatļautība!!! Es ceru, ka velokurjera darba devējs ziņos policijai. Šeit ir uzbrukums! Patvaļīga "Volvo" vadītāja vardarbība!"
- "Sievietei arī vienīgais iemesls savaldīt savu bezsmadzeņu vīru tikai tāpēc, ka kāds filmē... Sencīšiem mazliet sakāpis galvā."