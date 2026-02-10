Pamatīga sadursme uz Rīgas apvedceļa: iespējams, vienai automašīnai bija vasaras riepas
Avārijas vieta uz Rīgas apvedceļa (ekrānuzņēmums no video)
112

Pamatīga sadursme uz Rīgas apvedceļa: iespējams, vienai automašīnai bija vasaras riepas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Otrdien uz A5 Rīgas apvedceļa Salaspils–Babīte posmā notika divu vieglo automašīnu un kravas automašīnas sadursme.

Pamatīga sadursme uz Rīgas apvedceļa: iespējams, v...

Kā vēsta "sadursme.lv", atsaucoties uz aculieciniekiem, iespējams, viena no cietušajām vieglajām automašīnām — BMW markas auto — nebija ar ziemas riepām. Tomēr šī informācija nav oficiāli apstiprināta.

Aicinām autovadītājus ievērot distanci, pielāgot braukšanas ātrumu laikapstākļiem un pārliecināties par atbilstošu riepu izvēli.

Tēmas

SadursmeBMWMārupes novadsĶekavas novads

Citi šobrīd lasa