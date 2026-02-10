Avārijas vieta uz Rīgas apvedceļa (ekrānuzņēmums no video)
112
Šodien 20:54
Pamatīga sadursme uz Rīgas apvedceļa: iespējams, vienai automašīnai bija vasaras riepas
Otrdien uz A5 Rīgas apvedceļa Salaspils–Babīte posmā notika divu vieglo automašīnu un kravas automašīnas sadursme.
Kā vēsta "sadursme.lv", atsaucoties uz aculieciniekiem, iespējams, viena no cietušajām vieglajām automašīnām — BMW markas auto — nebija ar ziemas riepām. Tomēr šī informācija nav oficiāli apstiprināta.
Aicinām autovadītājus ievērot distanci, pielāgot braukšanas ātrumu laikapstākļiem un pārliecināties par atbilstošu riepu izvēli.