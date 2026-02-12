Aizdegšanās riska dēļ BMW visā pasaulē atsauc vairāk nekā pusmiljonu automašīnu
Vācijas autobūves uzņēmums BMW trešdien paziņoja, ka pasaulē atsauks simtiem tūkstošu automobiļu saistībā ar tehnisku defektu, kura dēļ var izcelties automašīnu aizdegšanās.
BMW nesniedz konkrēto atsaukšanai paredzēto automobiļu skaitu, bet izdevums "kfz-Betrieb" vēstī, ka varētu tikt ietekmēti aptuveni 575 000 automašīnu.
Uzņēmums informēs automašīnu īpašniekus par nepieciešamību nomainīt defektīvus starterus.
Autoražotājs skaidro, ka varētu būt ietekmēti 16 modeļi, kas aprīkoti ar no 2020. gada jūlija līdz 2022. gada jūlijam ražotiem starteriem, kuriem laika gaitā izveidojies pārmērīgs elektromagnētu nolietojums.
Tādējādi elektromagnētā var rasties īssavienojums, kas var izraisīt automašīnas aizdegšanos, norāda BMW.
Starteru problēmu dēļ BMW jau pērn atsauca vairākus simtus automašīnu. Tolaik uzņēmums vēstīja, ka dzinēja starterī var iekļūt ūdens un izraisīt koroziju, bet pēc tam vairs var nebūt iespējams iedarbināt dzinēju. Tāpat var rasties īssavienojums un startera pārkaršana, kā arī pat aizdegšanās.