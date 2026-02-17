ZZS uzstāj, lai valdība pieņem konkrētus lēmumus par atbalstu iedzīvotājiem apkures un elektrības rēķinu apmaksā
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) sagatavojusi papildu priekšlikumus, kā, izmantojot jau esošo mehānismu, sniegt mērķētu atbalstu atsevišķām iedzīvotāju grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm, elektroenerģijas rēķinu apmaksai, informēja ZZS.
Kā vēsta politiskais spēks, īpaši bargās ziemas dēļ mājsaimniecības saskārušās ar ievērojamu izmaksu pieaugumu par apkuri, tāpēc labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) piedāvā paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku un pabalsta apmēru cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem.
Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) aicina valdību nekavēties lemt par papildu atbalstu elektrības rēķinu apmaksai. Izmantojot esošo aizsargātā lietotāja mehānismu, lielāku atbalstu varētu sniegt trūcīgām un maznodrošinātām personām, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti vai personām, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, kā arī daudzbērnu ģimenēm, informē ZZS.
Papildu atbalsts aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem tiktu piešķirts automātiski laika posmā no šā gada 1. janvāra līdz 1. martam. Ja attiecīgās mājsaimniecības janvāra rēķinus jau būs samaksājušas, kad stāsies spēkā jaunais regulējums, atbalstu attiecinās uz nākamajiem mēnešiem.
Ja patlaban trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kā arī cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti vai personām, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, atbalsts elektroenerģijas rēķinu apmaksai ir 20 eiro mēnesī, tad tas uz trim mēnešiem palielinātos par 30 eiro jeb līdz 50 eiro, bet daudzbērnu ģimenēm - no 25 eiro uz 100 eiro jeb par 75 eiro mēnesī.
Tiek lēsts, ka kopumā šādi valsts varētu palīdzēt 94 000 mājsaimniecību, norāda ZZS.
Ar ekonomikas ministra izstrādātajiem priekšlikumiem ir iepazīstinātas valdību veidojošās partijas, un šobrīd tiek gatavotas atbilstošas izmaiņas normatīvajā regulējumā, informē politiskais spēks.
ZZS uzstāšot, lai valdība nekavējas un pieņem konkrētus lēmumus par atbalstu iedzīvotājiem apkures un elektrības rēķinu apmaksā. "Gan publiskajā telpā izskan ziņas par to, ka rēķini par mājokli šoziem strauji kāpuši un cilvēkiem ir grūtības tos nomaksāt, gan arī saņemam līdzīgu informāciju no pašvaldībām. Tas prasa izlēmīgu un ātru rīcību, lai sniegtu mērķētu atbalstu mūsu iedzīvotājiem," norāda ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis.
Jau ziņots, ka koalīcija vienojusies visām četrām grupām palielināt mājokļa pabalsta aprēķina koeficientu par 0,4, pirmdien pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes medijiem pauda Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Patlaban likumā noteikts, ka šī pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālo ienākumu sliekšņa summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgo koeficientu, un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti piemēro koeficientu 2,1, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, kā arī mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, - koeficientu 1,7, bet pārējām mājsaimniecībām - koeficientu 1,3.
Atbalstu mājsaimniecībām plānots palielināt periodā no janvāra līdz aprīlim. Tāpat plānots kompensēt pašvaldībām 50% no izdevumu pieauguma, kas radies pēc šo pabalstu izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu periodu.
Vēl ir jāveic attiecīgi grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Premjere norādīja, ka otrdien, visdrīzāk, par šo jautājumu Ministru kabinetā nelems, taču izskatīt to plānots šajā nedēļā. Siliņa atzīmēja, ka tas ir Labklājības ministrijas (LM) sagatavots likumprojekts, kas jau faktiski esot izstrādāts, un koalīcija vienojusies to izskatīt valdības līmenī, visticamāk, šajā nedēļā.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādīja, ka šobrīd papildu diskusija ir arī par mērķētu atbalstu aizsargātiem lietotājiem enerģētikas sektorā, kur arī ir gan potenciāla ieņēmumu pārpilde, gan potenciāls risinājums, kā varētu palīdzēt.