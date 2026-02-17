SPKC atgādina par vakcināciju pret ērču encefalītu - šogad valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pieejama astoņos novados
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka, tuvojoties ērču aktivitātes sezonai, ir svarīgi laikus pievērst uzmanību piesardzības un profilakses pasākumiem, it sevišķi vakcinācijai pret ērču encefalītu, lai mazinātu inficēšanās risku sev un saviem bērniem. Ērču aktivitātes sezona sākas, kad sniegs nokūst un gaisa temperatūra pārsniedz +3–5 °C, un parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, taču labvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos tā var sākties agrāk un turpināties ilgāk. Tāpēc svarīgi vakcinēties pret ērču encefalītu savlaicīgi, lai līdz ērču aktivitātes sezonas sākumam organismam būtu laiks izveidot aizsardzību pret slimību.
SPKC epidemiologi uzsver, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnestām slimībām, piemēram, Laimas slimības un ērlihiozes. Tādēļ, dodoties dabā, jāievēro arī citi piesardzības pasākumi – jāvalkā atbilstošs apģērbs, jālieto ērču atbaidīšanas līdzekļi, pastaigu laikā periodiski jāpārbauda apģērbs (īpaši potīšu rajonā), kā arī pēc atgriešanās mājās rūpīgi jāpārbauda gan sevi, gan bērnus un mājdzīvniekus.
SPKC atgādina par iespēju saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir teritorijā ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse atrodas attiecīgajā teritorijā.
2026. gadā valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu tiek organizēta astoņos novados – Kuldīgas, Ventspils, Dienvidkurzemes, Talsu, Saldus, Cēsu, Tukuma un Limbažu novados. Attiecīgo teritoriju saraksts ir publicēts SPKC tīmekļa vietnē.
Teritorijas ar visaugstāko saslimstības līmeni, kurās 2026. gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu, noteiktas, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu iepriekšējo piecu gadu periodā (2021.–2025. gadā). Šajā periodā visaugstākā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju reģistrēta Ventspils novadā (94,8 gadījumi), Kuldīgas novadā (90,8), Dienvidkurzemes novadā (66,5), Talsu novadā (58,4), Saldus novadā (39,4), Cēsu novadā (29,5), Limbažu novadā (22,7) un Tukuma novadā (20,9).
Kopumā šajās teritorijās pēdējo piecu gadu laikā reģistrēti 579 saslimšanas gadījumi ar ērču encefalītu, kas veido vairāk nekā pusi no visiem valstī reģistrētajiem gadījumiem. Lai gan tajās dzīvo salīdzinoši neliela daļa Latvijas iedzīvotāju, vidējā saslimstība šajās teritorijās iepriekšējo piecu gadu laikā (52,9 uz 100 000 iedzīvotājiem) 3,4 reizes pārsniedza vidējo saslimstību pārējā Latvijas teritorijā (15,5 uz 100 000 iedzīvotājiem).
Tāpat kā līdz šim, bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar valsts apmaksāto vakcīnu pret ērču encefalītu vakcinē visā Latvijas teritorijā neatkarīgi no dzīvesvietas. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgo iestāžu administrācija.
SPKC uzsver, ka pēc pamatvakcinācijas kursa un pirmās balstvakcinācijas turpmākā revakcinācija pret ērču encefalītu jāveic reizi 10 gados. Intervāli starp pamatvakcinācijas devām (1., 2. un 3. deva) un pirmo balstvakcināciju (4. deva) nav mainījušies. Par individuālo vakcinācijas grafiku iedzīvotāji aicināti konsultēties ar savu ģimenes ārstu.
Valsts apmaksātā vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem tiek nodrošināta ik gadu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un pieejamo vakcīnu apjomu. Pēdējo piecu gadu laikā valsts apmaksāto vakcināciju skaits pret ērču encefalītu bijis mainīgs: 2021. gadā veiktas 11 458 vakcinācijas, 2022. gadā – 8 862, 2023. gadā – 10 236, 2024. gadā – 11 621, savukārt 2025. gadā – 15 400 vakcinācijas (ieskaitot pamatvakcināciju un balstvakcinācijas).