Augšdaugavas novadā par zādzību no vasarnīcas aiztur divus vīriešus
Aizvadītās nedēļas nogalē Augšdaugavas novadā par zādzību no vasarnīcas aizturēti divi vīrieši, informēja Valsts policija (VP).
13. februārī ap plkst. 2.30 Augšdaugavas novadā, Kalkūnes pagastā, VP Dienvidlatgales iecirkņa policisti, veicot patrulēšanu, sastapa divus 1978. un 1982. gadā dzimušus vīriešus. Viņiem līdzi bija somas ar dažādiem elektroinstrumentiem un benzīna motorzāģiem.
Ņemot vērā, ka abas personas jau iepriekš vairākas reizes nonākušas policijas redzeslokā un nespēja paskaidrot līdzi esošo mantu izcelsmi, amatpersonas sāka apstākļu pārbaudi.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka minētās personas apzaga vasarnīcu, kas atrodas dārzkopību kolektīvā Augšdaugavas novadā, Kalkūnes pagastā. No īpašuma tika nozagti dažādi elektroinstrumenti un benzīna motorzāģi.
Saistībā ar notikušo pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas sākts kriminālprocess. Saskaņā ar likumu par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Nopratināšanas laikā abas personas savu vainu atzina.