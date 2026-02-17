Koncertzālē "Latvija" izskanēs Ivetas Apkalnas jaunā albuma pirmatskaņojums
Sestdien, 21. februārī, plkst. 17.00 koncertzālē “Latvija” ar īpašu koncertu uzstāsies ērģelniece Iveta Apkalna, atskaņojot Pētera Vaska un Arvo Perta mūziku un kopā ar klausītājiem nosvinot sava jaunākā albuma atvēršanu.
Šis koncerts ir dziļi personisks un emocionāls notikums mākslinieces radošajā ceļā. Iveta Apkalna savā jaunākajā programmā apvieno divus garīgās mūzikas simbolus – komponistus Pēteri Vasku un Arvo Pertu, kuru daiļradi caurstrāvo klusums, iekšējs miers, garīgums un dabas klātbūtne. Programmā iekļautie opusi veido vienotu, meditatīvu muzikālu ceļojumu, kurā mūzika kļūst par lūgšanu, refleksiju un iekšēju dialogu.
Iveta Apkalna uzsver, ka šis albums un koncertprogramma atspoguļo viņas pašreizējo dzīves un māksliniecisko posmu – tieksmi pēc dziļuma, miera, klusuma un būtības. Tā ir mūzika, kurā mazāk ir ārēja spožuma, bet vairāk jēgas, satura un iekšējas gaismas.
Koncertā skanēs seši skaņdarbi, un interesanti, ka viens no Pētera Vaska darbiem – “Viatore” (Ceļinieks) – ir veltīts tieši Arvo Pertam. Apkalna šo skaņdarbu bija izvēlējusies arī savam pirmajam albumam, kas ierakstīts pirms 22 gadiem, tomēr tagad, pēc tik ilga laika, to interpretē citādāk. Ērģelniece skaidro, ka tas ir kā simbolisks ceļš, ko viņa pati mērojusi kā mūziķe un cilvēks. Savukārt otrs Vaska skaņdarbs “Te Deum” līdz šim Apkalnas izpildījumā vēl nebija ticis ierakstīts. “Līdz ar šo ierakstu varu teikt, ka esmu ieskaņojusi visus Vaska ērģeļmūzikas opusus,” gandarīta mūziķe.
Starp četriem Arvo Perta skaņdarbiem ir arī viens no pasaulē populārākajiem igauņu komponista darbiem “Spiegel im Spiegel”. Lai gan sākotnēji Arvo Perts šo skaņdarbu sarakstīja vijolei un klavierēm (1978. gadā), tā vienkāršā un plūstošā struktūra padarījusi to par pateicīgu materiālu dažādiem pārlikumiem. Tostarp arī ērģelēm, turklāt instrumenta spēja noturēt skaņu teju bezgalīgi piešķir skaņdarbam vēl izteiktāku mūžības un miera sajūtu.
“Izvēlētie komponistu skaņdarbi ļoti organiski saskan. Viņi ir ne tikai līdzīgi domājoši mākslinieki, bet arī personīgi draugi, kas viens otru augstu vērtē un atbalsta. Vēlos parādīt šo viņu iekšējo tuvību – kā muzikālu sarunu starp diviem cilvēkiem un divām pasaulēm, kas savā būtībā skan vienā frekvencē,” stāsta Apkalna.
Koncertu īpašu padarīs koncertzālēs “Latvija” majestātiskās ērģeles, ar kurām iespējams izcelt katru skaņas slāni, niansi un elpu, radot klausītājiem ļoti personisku, emocionālu un klātesošu muzikālo pieredzi.
Ivetas Apkalnas jaunākais albums aizvadītajā vasarā tika ierakstīts koncertzālē “Latvija” un tāpēc pirmatskaņojumu tas piedzīvos tieši Ventspilī. Albumu izdevusi prestižā ierakstu kompānija “Berlin Classics”, un tas būs pieejams arī vinila plates formātā. Šī izdevniecība iepriekš izdevusi arī Ivetas Apkalnas ievērojamu starptautisko atzinību guvušo un profesionāļu augsti vērtēto albumu “Light & Dark” (2018), kas ierakstīts Elbas filharmonijā Hamburgā.
Biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv.