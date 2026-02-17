Notiek gatavošanās Saeimas vēlēšanām: šoreiz liek uzsvaru uz testiem un skaidru rīcības plānu
Šajā rudenī gaidāmo Saeimas vēlēšanu sagatavošana patlaban norit kā plānots, izriet no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) un Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) amatpersonu paustā otrdien notikušajā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē.
CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris deputātus informēja, ka ir izstrādātas vairākas instrukcijas vēlēšanu norisei, tostarp kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcija, ārvalstu vēlēšanu iecirkņu izveidošanas instrukcija un citas. Vienlaikus ir iesāktas, bet vēl nav pabeigtas tādas instrukcijas kā balsošana ieslodzījumu vietās, pasta balsošana ārvalstīs un citas.
Viņš arī informēja, ka CVK sadarbojusies ar pašvaldību vēlēšanu komisijām, lai tostarp apzinātu vēlēšanu iecirkņu vietas katrā pašvaldībā. Zviedris vērtēja, ka kopumā šāda sadarbība bijusi veiksmīga, jo gaidāmajās Saeimas vēlēšanās pirmo reizi būs iespējams nobalsot kādā tirdzniecības centrā, kas atrodas ārpus Rīgas - Ropažu novadā esošajā iepirkšanās centrā "Sāga". Rīgā būs iespējams nobalsot 12 tirdzniecības centros.
Tāpat vairākās pašvaldībās tiks organizētas izbraukuma komisijas. "Tautas valodā runājot, - līdzīgi kā autoveikals. Tie būs autobusi, kas brauc tuvāk vēlētājiem," stāstīja Zviedris. Viņš skaidroja, ka šādi iecirkņi būs vairāk orientēti uz nomaļākām vietām, kur iepriekš bijusi zema vēlētāju aktivitāte, jo iedzīvotājiem bija grūti nokļūt līdz ēkās esošajiem iecirkņiem. "Tie būs pašvaldību autobusi, kas konkrētā laikā, konkrētā vietā piebrauks," stāstīja Zviedris.
Viņš informēja, ka vēlēšanu iecirkņu pamatsastāvu komplektēšana paredzēta līdz 31. maijam. Augustā paredzētas iecirkņu darbinieku apmācības un semināri, bet laikā no 24. augusta līdz 30. augustam notiks vēlēšanu ģenerālmēģinājums, kurā iecirkņos tiks pārbaudīta vēlēšanu zīmju skenēšanas sistēma (SKENIS). Tieši ar to pēdējās pašvaldību vēlēšanās bija vairākas ķibeles, kas noveda pie atsevišķu amatpersonu demisionēšanas un atbrīvošanas no amata.
Zviedris skaidroja, ka vēlēšanu balsis paredzēts skaitīt primāri automātiski, to darot ar lokālo SKENIS. Ja ar to atgadīsies kādas problēmas, tad balsis tiks saskaitītas "mākonī". Pēdējā un galējā iespēja būs balsu skaitīšana manuāli, bet par to pamatots lēmums būs jāpieņem attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Savukārt VDAA direktors Valdis Pusvācietis deputātiem pauda, ka šobrīd galvenais ir saglabāt jau iepriekš nosprausto mērķi - līdz 30. jūnijam pabeigt visus darbus un testēšanas, kas saistītas ar vēlēšanu sistēmas sagatavošanu, lai 30. jūnijā varētu notikt programmatūras koda iesaldēšana. Pēc tās vairs netiks veiktas būtiskas funkcionālas izmaiņas vēlēšanu norisei kritiskajā funkcionalitātē.
"Šobrīd ir liela pārliecība, ka tas tā notiks. Mēs turamies pie plāna," atzina Pusvācietis.
Viņš informēja, ka 6. februārī noslēgts līgums par pielāgojumu veikšanu vēlēšanu platformā, kā arī elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā. Šajā nedēļā, pēc Pusvācieša teiktā, beigsies analīzes fāze un tiks sākti reāli pielāgojumu izstrādes darbi.
Vienlaikus līgums ar lokālā SKENIS izstrādātāju vēl nav noslēgts, bet tas notikšot drīzumā. Tehniskās specifikācijas tā izstrādei jau esot gatavas.
To, vai pašvaldību datori spēs uzturēt lokālo SKENIS, varēšot saprast tad, kad tiks sākta tā testēšana, kas plānota aprīļa beigās.
Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.
Jau vēstīts, ka 2025. gada pašvaldību vēlēšanas saskārās ar tehniskām problēmām. Problēmas vēlēšanu iecirkņu darbā bija arī nedēļas gaitā, kad notika iepriekšējā balsošana.
CVK tika pārmesta arī nekvalitatīva komunikācija gan ar sabiedrību, gan ar vēlēšanu iecirkņiem. Tostarp vienā no iepriekšējās balsošanas dienām CVK paziņoja, ka sistēmai noticis ārējs uzbrukums, bet izrādījās, ka tā nav taisnība. Savukārt vēlēšanu naktī, kad tika piedzīvotas tehniskās ķibeles un balsu skaitīšanu vēlēšanu sistēmā nebija iespējams veikt, iecirkņos ilgāku laiku netika saņemta informācija par to, kā būtu jārīkojas tālāk.
Augusta sākumā par pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu informācijas tehnoloģiju procesu organizēšanā amatā tika pazemināts VDAA direktors Jorens Liopa. Izmeklēšanas gaitā tika konstatēts, ka VDAA direktors, pildot iestādes vadītāja amata pienākumus, pieļāvis disciplinārpārkāpumu.
Pirms tam vēlēšanu procesa organizēšanas problēmu dēļ no amata atkāpās tā brīža CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, kā arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV), kura pirms tam no amata atstādināja Liopu.