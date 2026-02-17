Šlesers aicina atņemt Mamikinam pilsonību pēc izteikumiem Krievijas televīzijā
Partijas "Latvija pirmajā vieta" (LPV) priekšsēdētājs Ainārs Šlesers sociālajos medijos aicinājis Saeimu lemt par pilsonības atņemšanu bijušajam Eiropas Parlamenta (EP) deputātam no Latvijas Andrejam Mamikinam.
Šlesers pie "Facebook" pievienota video, kurā Mamikins uzstājas Krievijas televīzijas kanālā "Rossija 1", norāda, ka Mamikins aicina Krieviju bombardēt Baltijas valstis.
Politiķa ieskatā, Mamikins ar šo paziņojumu ir pārkāpis visas sarkanās līnijas, aicinot nogalināt cilvēkus Baltijā.
"Aicinu Latvijas Saeimu lemt par pilsonības atņemšanu Mamikinam! Aicināt bombardēt Daugavpili, Rēzekni, Liepāju, Ventspili, Valmieru, Cēsis, Rīgu un citas Latvijas pilsētas ir noziegums!" pauž Šlesers.
2024. gada jūnijā vēstīja, ka Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļā jūnija beigās izdevusi Eiropas apcietinājuma lēmumu pret Mamikinu, kurš apsūdzēts par agresorvalsts veikto kara noziegumu Ukrainā slavināšanu un attaisnošanu.
Prokuratūra 2024. gada jūnija otrajā pusē nolēma sākt kriminālvajāšanu pret uz Krieviju aizbēgušo Mamikinu.
Kriminālprocesu pret viņu Valsts drošības dienests (VDD) sāka 2023. gada 29. septembrī saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, izvērtējot Mamikina izteikumus vairāku Kremlim lojālu Krievijas televīzijas kanālu raidījumos, kā arī sociālās tīklošanās vietnēs.
Krievijas televīzijas kanāla "Rossija 1" 2023. gada 21. septembra radījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" Mamikins pauda, ka Krievija "veic varenu, svētu darbu Ukrainā".
Krimināllikumā par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzētais bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
Bijušais politiķis un prokremliskais aktīvists Mamikins aizbēga uz Krieviju un Kremļa propagandas medijiem paziņoja, ka tā darījis, lai viņa "dēliem nav jāpiedalās geju parādēs".
Saeimas 2022. gada aprīlī pieņemtie grozījumi Pilsonības likumā paredz Latvijas pilsonības atņemšanu personai, kura sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu valstīm vai personām, kuras ir veikušas darbības, tai skaitā genocīdu, noziegumu pret mieru, noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, vai arī ja persona pati ir piedalījusies šādu darbību veikšanā un Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā šī persona nekļūst par bezvalstnieku.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Mamikins dzimis 1976. gadā, Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu filoloģijā un vairākus gadus nostrādājis žurnālistikā.
2014. gadā viņš kandidēja EP vēlēšanās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta un tika ievēlēts. Savukārt 2018. gadā Saeimas vēlēšanās viņš kandidēja jau no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet parlamentā neiekļuva.
2021. gadā Mamikins sāka darbu Valsts darba inspekcijā kā stratēģiskās komunikācijas vadītājs, tomēr pārbaudes laikā darbs tika uzteikts.