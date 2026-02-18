Trešdien Latvijā atkal gaidāms sniegs.
Šodien 07:31
Daudzviet Latvijā atkal snigs. Laikapstākļu prognoze trešdienai
Trešdien Kurzemē un daudzviet valsts centrālajā daļā gaidāms sniegs, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā apmākušās, bet Latvijas austrumos uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra -5..-10 grādi.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nedaudz snigs. Pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1010 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1019 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.