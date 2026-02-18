Kalifornijā pazuduši desmit slēpotāji.
Pasaulē
Šodien 07:54
Izmisums un neziņa: Kalifornijā spēcīga lavīna aprakusi slēpotāju grupu; izdzīvojušie iesprostoti stihijas zonā
ASV Kalifornijas štata ziemeļos otrdien sniega lavīnā izdzīvoja vismaz seši slēpotāji, bet vēl 10 cilvēki ir pazuduši bez vēsts un tiek meklēti, paziņoja vietējās varas iestādes.
Četri slēpotāju pavadoņi un 12 klienti sastapās ar lavīnu Trakī pilsētas Kāslpīkas rajonā apmēram 300 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Sanfrancisko, sociālo mediju platformā "Facebook" paziņoja Kalifornijas štata Nevadas apgabala šerifa birojs.
Seši izdzīvojušie ir palikuši lavīnas vietā un gaida glābējus, paziņoja šerifa birojs, piebilstot, ka zināmajiem izdzīvojušajiem bija ieteikts atrast patvērumu šajā vietā.
"Laikapstākļi vēl arvien ir ļoti bīstami," atzina šerifa birojs. Sjerras Lavīnu centrs otrdienas rītā izplatīja brīdinājumu par lavīnām, kas ir spēkā līdz trešdienas rītam.