"Puiši cīnījās līdz pēdējam!" Vītoliņš par sāpīgo zaudējumu Zviedrijai
Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāji mačā ar Zviedriju cīnījās līdz finālsvilpei, sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 zaudēja Zviedrijai, turnīru noslēdzot desmitajā vietā.
"Nebija tā, ka zviedri dominēja visās līnijās. Jā, viņi izmantoja savu kvalitāti un momentus, kas bija, bet tajā pašā laikā mēs varējām ieķerties spēlē otrās trešdaļas beigās, kad bija pāris momenti, arī vairākumā labi momenti," teica Vītoliņš.
"Puiši cīnījās līdz pēdējam un neatlaida. Mēs zinām, ka spēlējām pret pasaules labākajiem spēlētājiem. Nebija tā, ka mēs izkritām. Pret spēcīgām komandām ir nepieciešama momentu realizācija," viņš turpināja.
Latvijas hokejisti turnīru noslēdza ar vienu uzvaru trīs apakšgrupas spēlēs un zaudējumu cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Vītoliņš izcēla, ka vajag novērtēt to, ka Milānā olimpiskajās spēlēs bija visi labākie Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
"Pirmkārt, [jānovērtē] būt starp pasaules labākajiem hokejistiem un spēlēt daudz maz līdzīgi. Arī dāņu spēlē, ja mēs noņemam tos trīs vārtus, tad mēs 50 minūtes darījām visu, dominējām un bija cīņas spars. Jā, neiemetām tos vārtus, kas bija vajadzīgi neizšķirtam. Tajā pašā laikā visas spēles spēlējām no sākuma līdz beigām, pašaizliedzīgi. Šī ir olimpiāde, kurā izbaudi, ka esi starp labākajiem hokejistiem," skaidroja treneris.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.