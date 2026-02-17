No Latvijas atgriezušos baņķieri Krievijā ietupina cietumā
Bijušais Krievijas “Sudostroiteļnij bank” (“SB-bank”) valdes priekšsēdētāja vietnieks Vasilijs Meļņikovs saņēmis sešu gadu ieslodzījumu pēc tam, kad atzīts par vainīgu 11 miljardu rubļu (120 miljoni eiro) izšķērdēšanas organizēšanā.
Izdevums “Kommersant” vēsta, ka Maskavas Zamoskvorečjes tiesa 62 gadus vecajam baņķierim piesprieda par pusgadu ilgāku ieslodzījumu, nekā prasīja prokuratūra. Ņemot vērā apcietinājumā jau pavadīto laiku, Meļņikovs jau pēc gada un četriem mēnešiem var cerēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu.
“SB-bank” licence tika atņemta 2015. gada 16. februārī, kad tās parādi noguldītājiem sasniedza gandrīz 37 miljardus rubļu. Pret Meļņikovu jau tajā pašā gadā ierosināja krimināllietu, taču ne par līdzekļu piesavināšanos, bet par bankas pārskatu viltošanu. Negaidot nopietnākas apsūdzības, Meļņikovs pārcēlās uz Latviju.
Apsūdzība par izšķērdēšanu viņam aizmuguriski izvirzīja 2018. gadā, bet nākamajā gadā viņu izsludināja starptautiskajā meklēšanā.
Meļņikovs nolēma atgriezties Krievijā 2021. gada septembrī. Baņķiera aizstāvība apgalvoja, viņš nebija slēpies, bet nevarēja atgriezties Krievijā ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ. Tiesas procesa laikā Meļņikovs vainu neatzina un lūdza izbeigt lietu sakarā ar desmit gadu noilguma iestāšanos, tomēr tiesa to noraidīja, paziņojot, ka divus no šiem desmit gadiem viņš atradies starptautiskajā meklēšanā, un šis laiks noilguma aprēķinā netiek ieskaitīts.
Citi Krieviju pametušie un meklēšanā izsludinātie bankas vadītāji, piemēram, bijušais bankas prezidents Andrejs Jegorovs, valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Aleksejs Parfjonovs un līdzīpašnieks Andrejs Vovčenko, domājams, dzimtenē atgriezties negrasās.