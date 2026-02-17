"Valsts budžetā nav līdzekļu!" Zemkopības ministrija noraida ideju par valsts apmaksātu 24/7 neatliekamo veterināro palīdzību
Latvijā valsts nodrošinātas diennakts neatliekamās veterinārās palīdzības sistēmas izveide nav finansiāli īstenojama, atzina Zemkopības ministrijā (ZM), komentējot sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv", kas aicina Latvijā veidot valsts finansētu diennakts neatliekamās veterinārās palīdzības sistēmu.
ZM atzīmēja, ka pašreizējos fiskālajos apstākļos, kad visām valsts iestādēm ir jāīsteno budžeta izdevumu konsolidācija, brīvu budžeta resursu nav. Jaunu, pastāvīgu valsts funkciju ieviešana nozīmētu vai nu finansējuma samazināšanu citām jomām, vai papildu ieņēmumu meklēšanu. Tādējādi šādas sistēmas izveide nav finansiāli īstenojama.
Tāpat ZM skaidroja, ka dzīvnieku aprūpe, ietverot tā barošanu, kopšanu, ārstēšanu, tostarp neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību, ir dzīvnieka īpašnieka atbildība ar visām saistītajām izmaksām.
Ministrijā norādīja, lai izveidotu valsts mēroga diennakts neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības sistēmu, ir nepieciešami būtiski finanšu resursi - personāla nodrošināšanai diennakts režīmā, infrastruktūras izveidei un pielāgošanai, transportēšanas nodrošināšanai, veterināro zāļu pieejamībai un administratīvajai pārvaldībai. Valsts budžetā šādam mērķim finansējums nav paredzēts.
Kā alternatīvu risinājumu ministrija saskata dzīvnieku veselības apdrošināšanas veicināšanu, kas vairākās valstīs, tostarp Skandināvijā, ir plaši izmantots instruments dzīvnieku ārstēšanas izmaksu segšanai, kā arī sadarbības stiprināšanu starp pašvaldībām un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, lai uzlabotu neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības pieejamību.
Ministrijā uzsvēra, ka veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai veterinārmedicīniskā pakalpojuma uzturēšana nav noteikta kā pašvaldības autonomā funkcija, kā arī nav noteikta kā valsts deleģēta funkcija, tādēļ pašvaldība nedrīkst pati izveidot diennakts veterināro klīniku kā publisku pakalpojumu visiem, nodrošināt "bezmaksas neatliekamo veterināro palīdzību" kā universālu servisu un uzdot to kā obligātu pašvaldības funkciju bez valsts deleģējuma.
Ministrijā norādīja, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībai pienākumu nodrošināt diennakts veterinārmedicīnisko palīdzību, taču arī neaizliedz pašvaldībai atbalstīt šādas palīdzības pieejamību reģionā, ja atbalsts ir vērsts uz pakalpojuma nodrošināšanas spēju, nevis uz veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniegšanu kā publisku pakalpojumu. Tas nozīmē, ka pašvaldība nedrīkst apmaksāt pakalpojumu pacientam, bet drīkst, piemēram, kompensēt veterinārārstam gatavību sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un nodrošināt pakalpojuma pieejamību diennaktī noteiktā reģionā. Iedzīvotājs maksā pats par saņemto palīdzību atbilstoši tirgus cenai, bet pakalpojuma uzturēšanu reģionā sedz pašvaldība.
Jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" februāra sākumā sākās parakstu vākšana, aicinot Latvijā izveidot valsts finansētu diennakts neatliekamās veterinārās palīdzības sistēmu.
Iniciatīvas pārstāve Diana Mosure skaidro, ka patlaban Latvijā nepastāv valsts līmenī organizēta un finansēta sistēma, kas nodrošinātu diennakts neatliekamo veterināro palīdzību. Naktīs, brīvdienās un svētku dienās daudzos Latvijas reģionos dzīvnieku īpašniekiem neesot pieejama savlaicīga veterinārā palīdzība.