Uzmanību! No 16. februāra izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos Gulbenes, Madonas, Alūksnes un Balvu novados
No šī gada 16. februāra reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē uz Gulbeni, Daukstēm, Jaungulbeni, Madonu, Puidzuli, Tirzu, Velēnu, Adulienu, Stariem, Alūksni, Balviem, Silaciemu būs izmainīti dažu reisu uzsākšanas laiki, kā arī kustības sarakstiem pievienotas pieturas. Gulbenes novadā izmaiņas pielāgotas skolēnu vajadzībām.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6028 Gulbene–Daukstes–Jaungulbene pasažieri turpmāk divos reisos – plkst. 7.05 un plkst. 17.20 no Jaungulbenes (no pirmdienas līdz sestdienai) varēs iekāpt vai izkāpt arī pieturā “Šķieneri”, kas atrodas Gulbenes novada Stradu pagastā uz autoceļa V424 Gulbene–Jaungulbene.
Minētajā pieturā “Sķieneri” pasažieru apkalpos arī reģionālās nozīmes autobusu maršruta nr. 7628 Gulbene–Madona reisā plkst. 10.10 no Gulbenes autoostas (sestdienās), savukārt šī maršruta rīta reisā plkst. 7.20 no Gulbenes autoostas (darba dienās un sestdienās) papildu pieturai “Šķieneri” autobuss apstāsies arī pieturā “Stāķu centrs” (atrodas Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķos).
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 5037 Gulbene–Puidzulis–Gulbene pēcpusdienas reiss darba dienās skolēnu mācību laikā no Gulbenes autoostas turpmāk būs piecas minūtes vēlāk – plkst. 15.35 (iepriekš – plkst. 15.30).
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6024 Gulbene–Tirza–Velēna–Gulbene diviem reisiem no Gulbenes autoostas mainīts uzsākšanas laiks: autobuss no pirmdienas līdz sestdienai rīta reisā izbrauks plkst. 7.55 (iepriekš - plkst. 7.40), savukārt darba dienu vakaros izbrauks plkst. 17.05 (iepriekš - plkst. 17.10).
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6027 Gulbene–Aduliena–Tirza diviem reisiem darba dienās skolēnu mācību laikā mainīts uzsākšanas laiks: autobuss no Gulbenes autoostas rītos izbrauks plkst. 6.35 (iepriekš - plkst. 6.45), bet no Tirzas izbrauks plkst. 7.45 (iepriekš plkst. 7.55).
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6025 Gulbene–Stari trīs reisu uzsākšanas laiki būs mainīti: no Stariem autobuss pēcpusdienas reisos darba dienās un sestdienās turpmāk izbrauks plkst. 14.46 (iepriekš - plkst. 14.35) un darba dienās plkst. 15.46 (iepriekš – plkst. 16.05), savukārt no Gulbenes autoostas darba dienās izbrauks plkst. 15.21 (iepriekš - plkst. 15.40).
Reģionālās nozīmes autobusu maršruta nr. 7647 Rīga–Alūksne kustības sarakstos tiek iekļautas vairākas pieturas: pieturu “Sigulda” pasažieri varēs izmantot divos reisos no Rīgas - plkst. 13.00 (svētdienās) un plkst. 18.45 (ceturtdienās, piektdienās, svētdienās), savukārt pēcpusdienas reisā plkst. 14.25 no Alūksnes autoostas ceturtdienās, piektdienās un svētdienās autobuss vairs neapstāsies pieturā “Melturi”, bet pasažierus uzņems vai izlaidīs pieturās “Bērzkrogs” un “Sigulda”.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6477 Balvi–Silaciems–Balvi tiek slēgti divi trešdienu reisi – plkst. 9.20 no Balvu autoostas un plkst. 9.42 no Silaciema.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 5051 Balvi–Pansionāts–Balvi autobuss trešdienu reisos brauks līdz Silaciemam.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Talsu autotransports” (“Wanema”). Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.
Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.