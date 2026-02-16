Avarējušā dzelzsbetona kuģa "Lady Cotlin" vraks Mangaļsalas pludmalē.
Šodien 15:59
Rīdzinieki ignorē aizliegumu un Mangaļsalā pa ledu dodas apskatīt kuģa vraku
Sociālos tīklus pēdējās dienās pārpludinājuši foto un video no Mangaļsalas — iedzīvotāji masveidā dodas pāri ledum, lai savām acīm skatītu leģendāro "Lady Kathleen" kuģa vraku. Tomēr Rīgas pašvaldības policija ceļ trauksmi: šī izklaide ir ne tikai bīstama, bet arī pretlikumīga.
Policija atgādina, ka kuģa vraks atrodas Baltijas jūras ledus lieguma zonā, kur pārvietošanās ir stingri aizliegta. Par atrašanos uz ledus lieguma laikā policija var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz pat 100 eiro.
Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, kas būtiski ietekmē ledus kārtas biezumu iedzīvotāji tiek aicināti ievērot drošības prasības un atpūtai uz ledus izvēlēties tikai atļautās vietas. Tās var ērti aplūkot speciāli izveidotā ledus kartē.
Vienlaikus jāatzīmē, ka arī kartē norādītās vietas negarantē pilnīgu drošību.