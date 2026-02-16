Rīgas ostu savos maršrutos iekļāvušas vēl divas konteinerpārvadājumu līnijas
Šī gada sākumā Rīgas ostā darbu uzsākušas divas jaunas konteinerkravu pārvadājumu līnijas. Lielbritānijas kompānijas Ellerman City Liners kuģi savienos Rīgas ostu ar Gdiņas, Tīsportas, Tilburijas un Roterdamas ostām. Savukārt maršrutā Vilhelmshāfene -Hamburga-Klaipēda-Rīga-Rauma-Helsinki-Vilhelmshāfene turpmāk kursēs vadošās starptautisko jūras konteineru pārvadātāju kompānijas Hapag-Lloyd kuģi. Abu kuģošanas līniju kuģi Rīgas ostu apmeklēs reizi nedēļā.
Hapag-Lloyd ir vadošais jūras konteineru pārvadātājs pasaulē. Ar 305 modernu konteinerkuģu floti gadā tiek pārvadāti 12,5 miljoni TEU (20 pēdu konteineru vienības) konteineru. Uzņēmumā strādā 17 400 darbinieku vairāk nekā 400 pārstāvniecībās 140 valstīs. Rīgas ostas pievienošana Hapag-Lloyd ostu tīklam nodrošinās klientiem vēl ātrākus un uzticamākus piegāžu risinājumus, kā arī vēl vairāk ostu, kas sasniedzamas no Rīgas.
Rīgas ostas iekļaušana Hapag-Lloyd maršrutā saistīta ar Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa un Rīgas ostas pārstāvju vizīti Hamburgā pērn septembrī, kuras ietvaros norisinājās tikšanās ar Hapag-Lloyd vadību. “Esmu gandarīts par Hapag-Lloyd līnijas atgriešanos Rīgas ostā. Ikviens jauns konteineru līnijas maršruts caur Rīgu paaugstina Latvijas piegāžu ķēžu efektivitāti un drošību, vienlaikus paverot ceļu jaunām biznesa aktivitātēm un eksporta virzieniem,” tā par līnijas darba uzsākšanu saka Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Hapag-Lloyd jaunajā maršrutā pārvadājumu pēc regulāra grafika nodrošinās divi konteinerkuģi, kas tiks apkalpoti pie SIA “Rīgas Universālais Termināls” piestātnēm.
Savukārt Lielbritānijas konteinerpārvadājumu kompānija Ellerman City Liners piedāvā saviem klientiem virkni multimodālu risinājumu, ar uzsvaru uz labu servisu, precizitāti, ātrumu un klientiem individuāli pielāgotiem risinājumiem. Ar nelielas kravnesības kuģiem – 2500 līdz 5000 TEU – kompānija veic jūras pārvadājumus starp Apvienoto Karalisti, Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropu.
Ellerman City Liners regulāro pārvadājumu caur Rīgu veiks ar diviem konteinerkuģiem, kurus apkalpos SIA “Rīgas Centrālais Termināls”.
Rīgas osta ir vienīgā osta Latvijā, kurā ienāk regulāro konteinerpārvadājumu līnijas un darbojas specializēti konteineru termināļi. Šobrīd ostu apmeklē deviņu konteinerlīniju – CMA CGM, Mediterranean Shipping Company (MSC), Sea Consortium, Unifeeder, Samskip, Ocean Network Express, Poland-Finland Service, Ellerman City Liners un Hapag Lloyd kuģi, kas ir rekordliels līniju skaits Rīgas ostai.
2025. gadā Rīgas ostā pārkrāva 495,7 tūkstošus TEU konteinerkravu, kas ir 99% no visām caur Latvijas ostām virzītajām konteinerkravām, apliecinot Rīgas ostas vadošo lomu šī segmenta kravu apkalpošanā. Konteineri ir ostas otrais lielākais kravu segments, kas veido 30% no visa ostas kravu portfeļa. Konteinerkravas ir arī Rīgas ostas stratēģijā noteiktais prioritārais kravu veids, un to apjoms pēdējo piecu gadu laikā ir pieaudzis vidēji par 4% katru gadu.