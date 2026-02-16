Iekšlietu ministrs rosina aizliegt nereģistrētas priekšapmaksas SIM kartes
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) cer mēneša laikā Latvijā aizliegt nereģistrētas priekšapmaksas SIM kartes.
Politiķis intervijā Latvijas Radio skaidroja, ka Iekšlietu ministrija iesniegusi priekšlikumu aizliegt nereģistrētu, personai nepiesaistītu SIM karšu izmantošanu. Tas nepieciešams, lai ierobežotu krāpniecību, kas tiek veikta pa telefonu.
Daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs nereģistrētās SIM kartes ir aizliegtas, tāpēc šāda krāpniecība koncentrējas tādās valstīs, kur šāda regulējuma vēl nav, tostarp Latvijā, stāstīja Kozlovskis.
Viņš pārliecināts, ka šāds priekšlikums izraisīs diskusijas, tomēr ministrs cer, ka jautājumu izdosies atrisināt jau mēneša laikā.
Kā ziņots, opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas deputāti vērsušies ar pieprasījumu pie iekšlietu ministra Kozlovska, prasot skaidrot ministra rīcību un atbildību par telefonkrāpniecības apkarošanu.
Deputāti interesējas arī par to, vai tiek apsvērta "SIM box" pakalpojumu pilnīga aizliegšana, kas, viņuprāt, citās valstīs sevi pierādījusi kā būtisks solis anonīmu krāpniecisku zvanu apturēšanā.
Kā vēstīts, iepriekš Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēdē Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis norādījis, ka pērn dažādos veidos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 15 miljoni eiro, un pārsvarā par krāpnieku upuriem kļūst vientuļi seniori, meklējot socializēšanās iespējas.