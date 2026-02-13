VIDEO: sākumā rozā brilles, bet tad - salauzta sirds un tukšs maks. Kā neiekrist “romantisko krāpnieku” apskāvienos?
Romantiskā krāpšana internetā gandrīz nekad nesākas ar agresīvu uzbrukumu, bet gan pavisam nevainīgi – ar iepazīšanos, atrunām par vēstuļu drauga meklēšanu, pirmajiem komplimentiem un smaidīgiem emociju simboliem.
Saziņa pakāpeniski kļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, kad abas puses uztic viena otrai dzīvesstāstus un dziļākās jūtas. Tomēr šī šķietamā idille bieži vien ir rūpīgi izplānots scenārijs, kura kulminācija ir brīdis, kad “lielajai mīlestībai” pēkšņi nepieciešams steidzams naudas pārskaitījums.
Upuri zaudē visu
Latvijas Drošāka interneta centra un Valsts policijas pieredzē sakrājušies neskaitāmi skaudri stāsti par to, cik tālu cilvēks var aiziet savā ticībā jūtām. Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska stāsta par pavisam ekstrēmiem gadījumiem, kad cietusī sieviete ir pārdevusi visus savus īpašumus, jo vīrietis viņu pārliecinājis par kopīgu dzīvi Spānijā, pat parādot kādu iegādātu villu. “Rezultāts ir traģisks, jo sieviete ar vienvirziena biļeti aizlidojusi uz svešu valsti, bet tur neviens neceļ telefonu un viss ir pazudis ar galiem.”
Krāpnieki ir ārkārtīgi pacietīgi un spēj uzturēt ilūziju pat gadiem ilgi. Digitālās drošības eksperts Elviss Strazdiņš kā piemēru min gadījumu kad sieviete ar savu “pielūdzēju” sarakstījusies sešus gadus un šajā laikā pazaudējusi aptuveni 7000 eiro. Bieži vien krāpnieki izmanto pārbaudītas lomas – uzdodas par ANO karavīriem Sīrijā, kuriem vajadzīga nauda, lai nokļūtu mājās, vai iejūtas vientuļo tēvu un atraitņu tēlā. Mūsdienu tehnoloģijas krāpšanu padara vēl pārliecinošāku, jo tiek sūtītas pat mākslīgā intelekta veidotas fotogrāfijas “no slimnīcas”, lai izvilinātu līdzekļus it kā steidzamai ārstēšanai.
Profesionāli grupējumi un emocionālā manipulācija
Eksperti ir vienisprātis, ka aiz šiem profiliem reti ir atsevišķi indivīdi. Lielākoties tie ir organizēti grupējumi ārzemēs, kas strādā ofisos un vienlaikus sarakstās ar vairākiem upuriem. Viņu mērķis ir identificēt emocionāli neaizsargātākos cilvēkus. Bieži tās ir aptuveni 50 gadus vecas šķīrušās sievietes. Elviss Strazdiņš pat brīdina, ka “Facebook” nevajadzētu norādīt savu ģimenes statusu, jo ieraksts par šķiršanos ir gandrīz garantija, ka profilam pievērsīsies romantiskie krāpnieki. Taču Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāve Solvita Sļadze uzsver, ka krāpnieku lamatās iekrīt arī ļoti daudz vīriešu. “Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka par šiem gadījumiem bieži neziņo vai ziņo pārāk vēlu. Ja nauda jau ir pārskaitīta, to atgūt ir praktiski neiespējami, jo zibmaksājumi nonāk galapunktā desmit sekundēs un krāpnieki diennakts laikā veic darbības, lai līdzekļus nevarētu iesaldēt.”
Bieži vien upura un krāpnieka emocionālā saikne ir tik spēcīga, ka pat tuviniekiem ir grūti upuri pārliecināt par krāpšanu. Maija Katkovska zina gadījumu, kad 30 gadus veci bērni, saprotot, ka mamma ir “pilnīgi apmāta”, neko nespēj mainīt, jo viņa vēlas šo komunikāciju un labi pārdomātos komplimentus. Atsevišķos gadījumos cilvēki atzinuši, ka savas dzīves laikā nekad nav jutušies tik labi kā šajā krāpnieciskajā komunikācijā.
Kā atpazīt un neiekrist
Psiholoģiskais aspekts šajās krāpšanās ir izšķirīgs, un palīdzēt upurim ir vissarežģītākais posms. Terapeite Ilona Krone teic, ka upuri ne vienmēr ir lētticīgi vai mazizglītoti cilvēki. Tieši pretēji – pārliecība “mani apkrāpt nevar” padara cilvēku neaizsargātāku. Ja rodas aizdomas, ka tuvinieks iekritis šajās lamatās, terapeite iesaka neizmantot ultimātus, pārmetumus vai kritiku, jo tas tikai mudinās upuri noslēgties. Tā vietā ir svarīgi runāt caur savu pozīciju, paužot aizdomas un uzdodot jautājumus par faktiem, piemēram, kāpēc šo cilvēku nekad nevar redzēt videozvanā.
Iepazīšanās aģentūras vadītāja Daina Zēne uzskata, ka vēlme pēc mīlestības nav noziegums un iepazīties joprojām ir droši, ja vien tiek saglabāts vēss prāts. Drošībai svarīga ir dalīšanās notiekošajā, piemēram, ar uzticamu draudzeni. Galvenais ir nepazaudēt veselīgu skepsi un vienmēr paturēt prātā, ka manipulācijas un sarunas par naudu ir milzīgs “sarkanais karogs”. Noskaņojiet sevi tam, ka nevajag ticēt visam, ko saka svešinieks internetā, lai cik skaisti tas skanētu, rezumē speciālisti.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "VIDEO: sākumā rozā brilles, bet tad – salauzta sirds un tukšs maks. Kā neiekrist “romantisko krāpnieku” apskāvienos?" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.