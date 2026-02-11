Olimpisko spēļu laikā aicina uzmanīties no viltus video pārraidēm, aiz kurām slēpjas krāpnieki
Multipakalpojumu uzņēmums “Tele2” aicina interneta lietotājus ziemas olimpisko spēļu laikā būt īpaši uzmanīgiem un izvairīties no viltus video pārraidēm, aiz kurām slēpjas krāpnieki. Galvenais risks interneta lietotājiem ir lejupielādēt savā ierīcē ļaunatūru, kas var nozagt personas datus vai apgrūtināt ierīces darbību.
Krāpnieki visbiežāk atdarina uzticamas sporta straumēšanas platformas, saturu tulkojot ar mākslīgā intelekta palīdzību. Šādās viltus platformās lietotāji bieži sastopas ar reklāmām vai noklikšķina uz ļaunprātīgas saites, kas tiek parādīta, balstoties uz lietotāja pārlūkošanas vēsturi un sīkdatņu informāciju. Katrs klikšķis atver arvien vairāk reklāmu, un daudzas no tām satur ļaunprogrammatūru un citus kiberdrošības draudus.
“Krāpnieki šajā gadījumā pielieto jau iepriekš zināmu praksi – aktuālos notikumus, lai piesaistītu cilvēku uzmanību un mudinātu viņus apzināti vai neapzināti veikt kādas noteiktas darbības,” stāsta “Tele2” drošības nodaļas vadītājs Aleksandrs Bogdanovs. “Lai izvairītos no krāpniekiem, mēs aicinām interneta lietotājus izmantot legālas un drošas video straumēšanas platformas, un šaubu gadījuma nespiest uz reklāmām un neievadīt personas datus, ja tas tiek prasīts. Ziemas olimpisko spēļu programma Latvijā plaši tiek atspoguļota Latvijas televīzijā, kā arī labi zināmos starptautiskajos TV kanālos.”