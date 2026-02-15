Nedēļa atkal sāksies ar bargu salu - vietām gaiss atdzisīs līdz -27 grādiem
Naktī uz pirmdienu Latvijā valdīs stiprs sals un vietām gaidāms neliels sniegs, bet jaunās nedēļas pirmajā dienā mākoņi mīsies ar sauli un saglabāsies sals, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām gaidāms neliels sniegs. Pūšot lēnam vējam, atsevišķās teritorijās izveidosies dūmaka, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra būs -13…-18 grādi, Latvijas dienvidos -20…-24 grādi, lokāli pat -25…-27 grādi, vietām piekrastē siltāk, tur -7…-12 grādi.
Dienā mākoņi mīsies ar sauli un vietām būs novērojams neliels sniegs. Pūtīs lēns vējš, bet maksimālā gaisa temperatūra būs -3…-8 grādi, austrumu rajonos -6…-11 grādi.
Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz -13…-15 grādiem, piepilsētā par kādu grādu zemāk. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būs sauss laiks, saglabāsies lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.