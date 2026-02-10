Aukstie laikapstākļi var apdraudēt arī medus ražu
Šoziem aukstuma ietekmē bišu mirstība var būtiski pieaugt vājām un skaitliski nelielām bišu saimēm, pastāstīja Latvijas Biškopības biedrības (LBB) valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis.
Viņš skaidro, ka veiksmīgai pārziemošanai bišu saimēm ir jāizveido kamols un, ja tām tiek nodrošināta kvalitatīva barība, tad tehniski bišu saimēm ir jāspēj nodrošināt siltumu ziemas laikā.
Brusbārdis, atsaucoties uz iepriekšējo pieredzi un Zviedrijas kolēģu pētījumiem, norāda, ka pie aukstiem laikapstākļiem vājākas un skaitliski mazākas bišu saimes var aiziet bojā un ka aukstās ziemās bišu mirstība būtiski pieaug, salīdzinot ar maigākām ziemām.
Bišu mirstību var būtiski veicināt aukstums, kas ir zemāks par mīnus desmit grādiem un ilgst vairāk nekā mēnesi.
Viņš rezumē, ka patlaban nav iespējams pārliecināties par bišu saimju stāvokli, un pilnvērtīgus secinājumus varēs veikt tikai pavasarī.
