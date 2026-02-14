Lūk, kurus ziemīgos dabas objektus Latvijā vērts apskatīt, pirms siltāki laikapstākļi tos iznīcina!
foto: Ekrānuzņēmums/ Ilze Krone
Ziemīgie laikapstākļi Latvijā radījuši vairākas jaunas un gleznainas apskates vietas.
Noderīgi ikdienā

Lūk, kurus ziemīgos dabas objektus Latvijā vērts apskatīt, pirms siltāki laikapstākļi tos iznīcina!

Gundega Grīva

Jauns.lv

Ziemīgie laikapstākļi visā Latvijā radījuši unikālus dabas skatus un īslaicīgus apskates objektus, kurus noteikti vērts ieraudzīt ikvienam, pirms siltākas gaisa plūsmas tos iznīcina.

Šogad aukstie mēneši Latvijā ir izvērtušies sevišķi "ziemīgi" – ar noturīgu salu un bagātīgu sniega segu, kas daudzviet izgreznojusi ainavu. Šādos apstākļos visā Latvijā izveidojušies skaisti un īslaicīgi apskates objekti – no apledojušiem moliem līdz ledus klātiem ūdenskritumiem, kurus vērts apskatīt ikvienam, pirms iestājas siltāks laiks un ziemas brīnumi pazūd.

Nākamā lapa: Iespaidīgās Ērgļu klintis Priekuļos

Tēmas

LiepājaFacebookValmieraRīgaVentspilsKurzemeGrenlandeLaikapstākļiMadonas novadsDienvidkurzemes novadsLatvijas daba

Citi šobrīd lasa