Ziemīgie laikapstākļi Latvijā radījuši vairākas jaunas un gleznainas apskates vietas.
Šodien 06:55
Lūk, kurus ziemīgos dabas objektus Latvijā vērts apskatīt, pirms siltāki laikapstākļi tos iznīcina!
Ziemīgie laikapstākļi visā Latvijā radījuši unikālus dabas skatus un īslaicīgus apskates objektus, kurus noteikti vērts ieraudzīt ikvienam, pirms siltākas gaisa plūsmas tos iznīcina.
Šogad aukstie mēneši Latvijā ir izvērtušies sevišķi "ziemīgi" – ar noturīgu salu un bagātīgu sniega segu, kas daudzviet izgreznojusi ainavu. Šādos apstākļos visā Latvijā izveidojušies skaisti un īslaicīgi apskates objekti – no apledojušiem moliem līdz ledus klātiem ūdenskritumiem, kurus vērts apskatīt ikvienam, pirms iestājas siltāks laiks un ziemas brīnumi pazūd.