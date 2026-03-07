Koncerts “100% Lauris Reiniks” VEF Kultūras pilī
7. martā mūziķis Lauris Reiniks uzsāka savu Latvijas koncerttūri VEF kultūras pilī.
FOTO: Lauris Reiniks VEF Kultūras pilī “norauj jumtu” un iestartē Latvijas koncerttūri
Sestdien, 7. martā, dziedātājs un TV šovu vadītājs Lauris Reiniks ar krāšņu koncertu VEF Kultūras pilī uzsāka savu Latvijas koncerttūri “100% Lauris Reiniks”. Koncerts pulcēja pilnu zāli skatītāju, kuri neslēpa sajūsmu un vakara noslēgumā māksliniekam veltīja skaļas stāvovācijas.
Pēc ilgāka pārtraukuma Reiniks atkal dodas oficiālā koncerttūrē pa Latviju, un pats mākslinieks atzīst, ka par gaidāmajām tikšanās reizēm ar klausītājiem ir patīkami satraukts.
“Esmu ļoti patīkami satraukts par gaidāmo tikšanos manos koncertos Latvijā. Par to lielā mērā jāsaka paldies maniem mīļajiem klausītājiem, kuri šogad īpaši sirsnīgi un aktīvi mani aicināja tos organizēt. Esmu simtprocentīgi drošs, ka tā būs emocionāla, jauka, jautra un patiesa atkal satikšanās manā mūzikā, dejās, jokos un šovā uz skatuves,” saka Reiniks.
Mākslinieks sola, ka koncertos netrūks ne populārāko hitu, ne arī nedaudz piemirstu dziesmu, kas iegūs jaunu muzikālo skanējumu. Programmā paredzēti arī pārsteigumi un īpaši viesi.
Uz skatuves kopā ar Reiniku muzicē pavadošā grupa – pianists Jānis Miltiņš, ģitārists Jānis Kalniņš, basģitārists Toms Kursītis, bundzinieks Dairis Petrauskis, vokālistes Marta Kukarane-Fabriciusa un Anita Kārkliņa, kā arī dejotājas horeogrāfes Beātes Svarinskas vadībā.
Koncerttūres atklāšanas vakars VEF Kultūras pilī izvērtās par krāšņu un emocionālu šovu, kurā skatītāji kopā ar mākslinieku dziedāja līdzi un baudīja vakaru, kas, kā sola pats Reiniks, ir “uz visiem 100 procentiem”.