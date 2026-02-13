Nākamnedēļ stāsies spēkā izmaiņas vilcienu grafikā Siguldas virzienā
VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo, ka Siguldas virziena vilcienu jaunais kustības grafiks stāsies spēkā 17. februārī, jo Zemitānu stacijas būvdarbi pagarināti līdz 16. februārim nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.
Ņemot vērā, ka būvdarbu veicējs Zemitānu stacijā nav pabeidzis darbus noteiktajā termiņā, kā arī to, ka būvdarbu izpildi joprojām apgrūtina nelabvēlīgi laikapstākļi – stiprais sals, LDz tehniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu pagarināt būvdarbu izpildes termiņu šajā posmā līdz 16. februārim.
Iepriekš darbu izpildes termiņu noteica līdz 12. februārim, lai no 13. februāra vilcieni varētu sākt kursēt pēc plānotā grafika.
Līdz 16. februārim spēkā paliek 6. janvārī ieviestais vilcienu kustības grafiks: Siguldas virzienā satiksme notiek pēc līdzšinējās kārtības, kas noteikta būvdarbu laikā. No 17. februāra, pabeidzot darbu posmu un droši pārslēdzot satiksmi, stāsies spēkā jaunais kustības grafiks.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, šobrīd maršrutā Rīga–Valga–Rīga visi vilcieni kursē pēc koriģēta kustības grafika. Vairums Siguldas virziena vilcienu posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitāniem brauc ilgāk nekā ierasts. Atsevišķos reisos vilcieni šajā posmā kursē pa citu maršrutu, un, braucot virzienā uz vai no Rīgas Centrālās stacijas, Jāņavārtu stacijas teritorijā maina braukšanas virzienu. Šajos gadījumos ceļā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitāniem jārēķinās ar aptuveni 30 minūtēm.
Divos reisos pasažieriem ir paredzēta pārsēšanās Zemitānu stacijā:
- no vilciena Nr. 6110 Rīga (7.56) – Skulte (9.05) uz vilcienu Nr. 830 Zemitāni (8.16) – Sigulda (9.16);
- no vilciena Nr. 865 Valmiera (4.56) – Zemitāni (7.00) uz vilcienu Nr. 6105 Skulte (6.05) – Rīga (7.15).
Vilcienu kustības laiki ir saskaņoti, pārsēšanās ilgst apmēram sešas minūtes. Pietiek ar vienu biļeti, ja posms ir daļa no brauciena Siguldas vai Valmieras virzienā.
No 17. februāra Siguldas virzienā grafiks mainīsies septiņiem dīzeļvilcieniem, pārējie kursēs pēc ziemas pamatgrafika. Šajā posmā vilciens Rīga–Cēsis izbrauks plkst. 15.26, Rīga–Sigulda – 16.10 un 18.00, Valga–Rīga – 5.11.