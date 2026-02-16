Līvānu novadā uzsākts vērienīgs energoefektivitātes projekts
2026. gada 9. februārī ir uzsākts apgaismojuma nomaiņas projekts pašvaldības ēkās, kas būtiski uzlabos telpu apgaismojuma kvalitāti, vienlaikus samazinot elektroenerģijas patēriņu un CO₂ emisijas.
Pašvaldība mērķtiecīgi iegulda līdzekļus praktiskos uzlabojumos, kas iedzīvotājiem nozīmē jūtamu ieguvumu ikdienā – patīkamāku vidi bērniem, skolēniem, darbiniekiem un apmeklētājiem, kvalitatīvāku gaismu mācību un darba procesiem, kā arī sakārtotāku infrastruktūru visā novadā.
Šis ir vēl viens solis ceļā uz modernu un ilgtspējīgu pašvaldības saimniekošanu, izmantojot energotaupības risinājumus un ilgtermiņā atbildīgu pieeju resursiem.
Apgaismojums tiks mainīts šādās iestādēs:
- Rudzātu vidusskola
- Rožupes Kultūras nams
- Sociālās aprūpes centrs “Rožlejas”
- Jaunsilavas pamatskola
- Autoosta
- Līvānu novada Centrālā bibliotēka
- Jersikas pamatskola (bez sporta zāles)
- Sutru pagasta ēka (bez aktu zāles)
- Turku saieta nams “Turki”
- Līvānu stikla un amatniecības centrs (2 ēkas – Domes iela 1 un 1B)
- Līvānu pašvaldības ēka (Domes iela 3)
- Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola (Raiņa iela 4)
- Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola (Rīgas iela 2G)
- Lūzenieku pamatskola (bez sporta zāles, mājturības klases un rehabilitācijas kompleksa)
- Līvānu mākslas skola (Lāčplēša iela 1)
- Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”
- Līvānu pašvaldības ēka (Rīgas iela 113/117)
- Rudzātu vidusskolas filiāle (Rīgas iela 113/117)
- PII “Rūķīši”
- PII “Pastariņi”
- Jersikas pagasta pārvalde (bez aktu zāles)
- Rožupes pamatskola
- Sporta manēža
- Sporta zāle un kabineti
- Sporta zāle-2
- Līvānu novada kultūras centrs
Projekts tiek īstenots, izmantojot apgaismojuma pilna servisa (ESCO) pieeju, kas ļauj pašvaldībai mērķtiecīgi ieviest energoefektivitātes pasākumus un panākt izmērāmu ietaupījumu ilgākā periodā, vienlaikus uzlabojot pašvaldības ēku telpu apgaismojuma kvalitāti.
Darbus veic SIA “Vizulo ESCO”. Projekta izmaksas: 267 064,22 EUR (bez PVN).
Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem un iestāžu kolektīviem par sapratni darbu norises laikā un aicina sekot līdzi projekta gaitai – katra nomainītā lampa ir solis pretī mūsdienīgākam, efektīvākam un iedzīvotājiem ērtākam Līvānu novadam.