Atsevišķos valsts ceļu posmos ievieš ātruma ierobežojumus saistībā ar defektiem ceļa segumā
Uz reģionālā autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) posmā no Ērgļiem līdz Cirstiem (1,2–13,23 km) ieviests braukšanas ātruma ierobežojums 70 km/h un masas ierobežojums 10 tonnas saistībā ar seguma defektiem.
Ātruma ierobežojums 70 km/h ieviests arī uz valsts vietējā autoceļa Ozolpils–Kalēji–Smārde (V1475) no Kalējiem līdz Draudzības ielai Smārdē (4–6,3 km), kā arī uz autoceļa Kalēji–Durbe (V1476) no Kalējiem līdz Durbei (0,00–6,23 km).
Autoceļa P33 grants posmam 2021. gadā veikta dubultā virsmas apstrāde. Savukārt autoceļiem V1475 un V1476 2025. gadā atjaunota virskārta ar vienkārtas virsmas apstrādi.
Šobrīd visos trijos posmos vietām segumā ir radušies defekti, ziemas laikapstākļu un satiksmes ietekmē no tā atdalās šķembas. Lai samazinātu transportlīdzekļu bojājuma risku, atļautais braukšanas ātrums samazināts 70 km/h.
Uz autoceļa P33 tiek slaucītas šķembas un labotas bīstamās bedres, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, notiks masveida bedru remonts.
Abos pārējos posmos būvnieks SIA SC Grupa labos defektus par saviem līdzekļiem, kad būs tam piemēroti laikapstākļi. Līdz defektu novēršanai būvnieks nodrošinās atdalījušos šķembu slaucīšanu un izveidojušos bedru remontu.
Aicinām autovadītājus ievērot braukšanas ātruma ierobežojumus, lai pasargātu savu un citu autobraucēju auto logu stiklus no lidojošajiem akmentiņiem.
Par posmiem, kuros ir problēmas ar virsmas apstrādi, un šķembām, kas atdalās no seguma, kā arī citiem novērojumiem valsts autoceļu tīklā aicinām informēt, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.