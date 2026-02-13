Eiroparlamenta deputāts Nils Ušakovs runā izvairīgi par savu nākotni partijā "Saskaņa"
Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Nils Ušakovs (S), pēc partijas "Saskaņa" transformācijas, novēlējis partijas valdes priekšsēdētājam Jānim Urbanovičam veiksmi, taču uz jautājumu par to, vai viņš plāno palikt politiskajā spēkā, atbildējis izvairīgi.
Ušakovs atturējies sniegt komentārus par "Saskaņas" transformāciju, vai atbildēt uz jautājumu, vai plāno turpināt darboties "Saskaņā", vien paužot žurnālistiem, ka sestdien nepiedalījās "Saskaņas" kongresā, jo kolēģi Eiropas Parlamentā viņam ir uzticējuši "visai sarežģītu un apjomīgu pienākumu" - būt par Eiropas Savienības 2027. gada budžeta galveno ziņotāju.
Viņš atzīmēja, ka šajās dienās notiek darbs pie pirmā posma - budžeta vadlīnijām. Paralēli notiekot darbs pie daudzgadu budžeta projekta 2028.-2034. gadam, un arī šajā procesā viņš esot cieši iesaistīts. "Tieši ar Eiropas budžeta lietām es būšu pilnībā aizņemts gan šajās dienās, gan visu šo gadu," teica EP deputāts, piebilstot, ka tā viņam esot ārkārtīgi liela atbildība - cilvēku, kas par viņu balsoja, un kopumā valsts priekšā - panākt taustāmus rezultātus Latvijai.
"Savukārt Jānim Urbanovičam es gribu novēlēt spēku, izturību un arī veiksmi," pauda Ušakovs. Tikmēr pats "Saskaņas" valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs sacījis, ka Ušakovam ir stabila vieta partijas "Saskaņa" valdē, un viņš partijas transformāciju esot akceptējis un turot īkšķus par izdošanos.
Konteksts
Sestdien Urbanovičs ziņoja, ka partija "Saskaņa" kongresā esot pieņēmusi lēmumu oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās startēt kopā ar "Centra partiju". Apvienības formāts ļaujot politiskajam spēkam pievienoties arī citām biedrībām un iedzīvotāju kustībām, stāstīja Urbanovičs. Piemēram, "Saskaņas centram" varētu pievienoties kustība "Latvijai 150", kurā darbojas arī viens no partijas "Tautas kalpi" līderiem Aivars Smans.
Urbanovičs skaidroja, ka šādi plānots "restartēt" savulaik jau eksistējušo "Saskaņas centru", bet apvienības formāts ļaušot sadarboties ar dažādām biedrībām, pilsoņu klubiem un kopumiem. "Saskaņas centrs" būšot platforma, caur kuru, nestājoties partijā, aktīvi cilvēki varēšot iesaistīties politikā ar savu individuālo skatu, piedāvājumu un darba plānu.
Politiķis uzsvēra, ka saraksta programma būs vienota, bet atsevišķu biedru uzskati varēs kādās detaļās atšķirties. Viņš informēja, ka darbs pie apvienības izveides sākās uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām un tagad tas ir paziņots formāli. Pašvaldību vēlēšanās "Saskaņa" panākumus neguva.
"Saskaņas centrs" turpināšot pārstāvēt sociāldemokrātiskos uzskatus, kas pēdējā laikā bija "Saskaņas" karogs, bet būšot izteikti kreisāks nekā līdz šim bija "Saskaņa". Atšķeļoties daudzajiem "Saskaņas" spārniem, partija ir sadalījusies, un jaunais politiskais spēks varēs būt precīzāks savos politikas uzstādījumos, sprieda Urbanovičs.
Viņš atzina, ka apvienība piedāvās iespēju iznākt atklātībā visdažādākajām marginālajām cilvēku grupām, kas, pateicoties pie varas esošo partiju īstenotajai politikai, esot apspiestas un "kurās turpina rūgt naids". Viņa ieskatā, pašlaik naida līmenis ir kļuvis lielāks, taču neredzamāks, un tas esot bīstami. Politiķis solīja šādiem cilvēkiem piedāvāt dialoga platformu.
Īpaši viņš mudinās iesaistīties tos, kuriem radies naids dēļ valstī īstenotās etnopolitikas. "Mēs katrā ziņā priecāsimies par katru Latvijas krievu, kas pie mums nāks. Mēs ne tikai pārstāvēsim un aizstāvēsim Latvijas krievu pilsoņu balsis, bet arī uzņemsimies lomu viņus integrēt un mudināt veidot savu dzīvi un uzskatus ar pārliecību, ka Latvija ir viņu dzimtene un vienīgā valsts," solījās Urbanovičs.
Viņš atzina, ka "Saskaņas centrs" ne tikai centīsies pārvarēt 5% barjeru Saeimas vēlēšanās, bet pauda pārliecību, ka vēlēšanās pārsniegs 10%. Nākamajos mēnešos apvienība "Saskaņas centrs" informēs sabiedrību gan par programmu vēlēšanām, gan iepazīstinās ar cilvēkiem, kuri centīsies to īstenot. Komentējot sociālajos tīklos izskanējušo informāciju, ka "Saskaņu" pametuši tās redzamākie biedri, piemēram, Regīna Ločmele, Urbanovičs paskaidroja, ka nevar nevienam solīt amatus un labklājību. Pašlaik partija ir tādā situācijā, ka nevar solīt nevienam cerības uz karjeras kāpienu.
Ņemot vērā, ka bieži darbošanās partijā gan sociālajā jomā, gan biznesā ir šķērslis, nevis palīgs, Urbanovičs saprot šo bijušo partijas biedru izvēli. Runājot par partijas "Saskaņa" līderi, kādreizējo Rīgas mēru, EP deputātu Ušakovu, Urbanovičs teica, ka viņam ir stabila vieta partijas "Saskaņa" valdē. Tagad "Saskaņa" ir apvienībā, un Ušakovs šo partijas manevru esot akceptējis un turot īkšķus par izdošanos.