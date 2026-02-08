Politiķe Regīna Ločmele.
Politika
Šodien 08:42
Regīna Ločmele paziņo, ka izstājas no “Saskaņas”
Politiķe Regīna Ločmele paziņojusi, ka izstājusies no SDP “Saskaņa” — 27. janvārī viņa iesniegusi iesniegumu par izstāšanos no partijas. To viņa norādījusi sociālajā tīklā “Facebook”, skaidrojot, ka lēmums pieņemts pēc ilgām pārdomām un pēdējā laika partijas vadības politisko soļu izvērtēšanas.
Ločmele uzsvērusi, ka negrasās pazust ne no politiskās, ne no sabiedriskās telpas — viņa turpināšot palīdzēt cilvēkiem un konsultēt sociālās aizsardzības jautājumos.
"Es negrasos pazust ne no politiskās, ne — vēl jo vairāk — no sabiedriskās telpas; turpināšu palīdzēt cilvēkiem un konsultēt viņus dažādos sociālās aizsardzības jautājumos. Vienkārši tagad to nedarīšu partijas birojā," raksta Ločmele savā paziņojumā.
Ločmele bija viena no SDP “Saskaņa” redzamākajām politiķēm, tostarp saistībā ar darbu Rīgas domē.