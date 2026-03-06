Bezvēsts pazudušais jaunietis ir atasts sveiks un vesels.
112
Šodien 11:52
Rīgā bez vēsts pazudušais 15 gadus vecais jaunietis ir atrasts
Valsts policija ziņo, ka 15 gadus vecais Vladislavs Potoročins, kurš šā gada 19. februārī neilgi pirms pulksten 8.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā un pazuda bez vēsts, ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka pastāvēja aizdomas, ka jaunietis a devies uz Daugavas pamatskolu Rīgā, Aglonas ielā. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies tumši zilā virsjakā ar oranžiem akcentiem uz piedurknēm, tumšās sporta biksēs, pelēkā džemperī ar kapuci, melnos sporta apavos, tumšā cepurē. Līdzi bija maza, tumši pelēka soma uz viena pleca. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja jaunieša meklēšanā.