Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma vērienīga izstāde par Francijas "Art Deco"
No 2026. gada 12. marta līdz 17. maijam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu ielā 10, Rīgā) būs skatāma izstāde “Art Deco – līdz mūsdienām. Dizains un amatniecība Francijā”, spilgti apliecinot, ka mūsu globālajā un standartizētajā pasaulē aizvien nozīmīga vieta ir roku darba kvalitātei, amatnieku un dizaineru radošajai sinerģijai.
Līdzās gobelēniem un mēbelēm no "Francijas Mobilier national" (MN, Nacionālais mēbeļu fonds) krājumiem izstādi papildina "Daum Art Deco" stikla vāžu izlase no Esterkinu ģimenes privātkolekcijas. Šie izcilie paraugi, kādi nav pieejami Latvijas muzeju ekspozīcijās un krājumos, sniedz daudzpusīgu ieskatu Eiropas un Francijas dizaina un amatniecības mantojumā un pēctecībā.
Pēc 2018. gadā realizētās izstādes “Gobelēnu krāsas”, kas notika paralēli 6. Rīgas Starptautiskajai tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālei “Tradicionālais un laikmetīgais”, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam izveidojusies auglīga sadarbība ar Francijas Nacionālo manufaktūru "Mobilier national" speciālistiem. Tā ir vērtīga profesionālās pieredzes apmaiņa, kas šogad rezultējas ar jaunu vērienīgu projektu, kas Latvijas kultūrtelpai piedāvā iepazīties ar bagātīgo kolekciju, akcentējot dizaineru un amatnieku kopradi no Art Deco līdz mūsdienām.
"Mobilier national" ir valsts pārvaldes institūcija, kas pieder Francijas Kultūras ministrijai. Atbalstot mākslu un amatniecību jau kopš 17. gadsimta, tās misija ir nodrošināt unikālu kolekciju saglabāšanu, restaurāciju, amata prasmju un zināšanu nodošanu tālāk. Šī iestāde ir nozīmīga kultūras mantojuma vieta, kā arī galvenā dalībniece Francijas dekoratīvās mākslas un dizaina attīstībā mūsdienās.
"Mobilier national" ražo un restaurē desmitiem tūkstošu mēbeļu un priekšmetu, kas paredzēti valsts publisko ēku iekārtošanai un dekorēšanai Francijā un ārvalstīs. Vairāk nekā 340 darbinieku strādā, lai uzturētu un praktizētu šīs iestādes augsto kompetenci. Pētniecības un radošā darba centrs “ARC” (Atelier de Recherche et de Création) veicina mūsdienu dizaina inovāciju Francijā. Septiņas restaurācijas darbnīcas ir sadalītas dažādās specialitātēs – koks, metāls un tekstils. "Mobilier national" rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, vienlaicīgi stingri orientējoties uz nākotni, lai sekmētu mākslinieciskās radīšanas un mūsdienu dizaina vitalitāti.
1925. gadā Parīzē Francijas valdība uzsāka ambiciozu Starptautisko modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas izstādi ar vienu konkrētu mērķi – parādīt un godināt franču laikmetīgo dizainu. Šī novatorisko ideju izstāde visā pasaulē veicināja Art Deco stila rašanos, kas būtiski ietekmēja 20. gadsimta dizainu. To raksturo drosmīgi, simetriski raksti, tīras līnijas un aerodinamiskais plūsmveida dizains, kas ievērojami iespaidojis arhitektūru, mēbeles un modi līdz pat šodienai. Gadsimtu pēc debijas Parīzē Art Deco kustība joprojām iedvesmo ar modernitāti, eleganci un formas brīvību, radot nostalģijas sajūtu, saliekot kopā pagātnes un tagadnes perspektīvas. Par to varēs pārliecināties, vērīgi aplūkojot izstādes eksponātus un novērtējot krāšņo "Daum Art Deco" vāžu atlasi no Esterkinu ģimenes privātkolekcijas.
“Daum” ir kristāla studija, kas atrodas Nansī, Francijā. To 1878. gadā dibināja Žans Daums (Jean Daum, 1825–1885), bet viņa dēli Ogists Daums (Auguste Daum, 1853–1909) un Antonīns Daums (Antonin Daum, 1864–1931) pārraudzīja tās izaugsmi un jau jūgendstila laikā izveidoja vienu no Francijas ievērojamākajām stikla rūpnīcām. 1900. gada Pasaules izstādē Parīzē (Exposition universelle) “Daum” stikla izstrādājumiem tika piešķirta Grand Prix medaļa. Uzņēmums nopietni konkurēja ar “Gallé” stiklu, un pēc Emīla Galē (Émile Gallé) nāves 1904. gadā “Daum” kļuva par līderi dekoratīvā stikla jomā Francijā, attīstot oriģinālo stilu Art Deco periodā.
Leonīds Esterkins pirmo "Daum Art Deco" vāzi ar ģeometrisku rakstu iegādājās, vēl neko nezinot par šo tradīcijām bagāto uzņēmumu no Nansī. Tam sekoja padziļināta pētniecība un azarts, kas vainagojās ar skaistāko un vērtīgāko "Daum Art Deco" stikla privāto kolekciju. Leonīds Esterkins ir priecīgs dalīties savā aizrautībā, iepazīstinot Latvijas publiku ar izcilu kolekcijas priekšmetu izlasi.
Izstādes vizuālās koncepcijas autors ir starptautisku atzinību guvušais latviešu dizainers Artūrs Analts, kura ideja ir uzsvērt katra eksponāta vienreizējo māksliniecisko kvalitāti un amatniecisko meistarību.
Paralēli izstādei apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša pavadošā programma – lekcijas, saruna par privāto kolekciju tradīcijām un veidošanos 21. gadsimtā, radošās darbnīcas, Pavasara skola skolēnu brīvlaikā, diskusija u.c., lai veicinātu lielāku sabiedrības izpratni par dizaina nozari un amatniecību, kā arī to attīstības perspektīvu.
Izstādes organizēšanā piedalās ilglaicīgie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja sadarbības partneri – Francijas institūts Latvijā un Francijas vēstniecība Latvijā. Muzejs pateicas par atbalstu un projekta nozīmības novērtēšanu Valsts kultūrkapitāla fondam, Rietumu Bankai un Nākotnes atbalsta fondam.