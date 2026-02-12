Satversmes tiesa par likumīgām atzīst normas, kas regulē elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu un valsts atbalsta atmaksu
Satversmes tiesa (ST) par Satversmei atbilstošām ir atzinusi Elektroenerģijas tirgus likuma un noteikumu "Par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību" normas, kas nosaka gadījumus, kad Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) jālemj par elektrības obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu un pienākuma uzlikšanu komersantam atmaksāt saņemto valsts atbalstu.
Kā aģentūru LETA informēja tiesā, ST norāda, ka valsts atbalsts sniedz komersantiem priekšrocības attiecīgajā nozarē, tādēļ sabiedrības interesēs ir nodrošināt, ka šo atbalstu saņem tikai tie komersanti, kuri ievēro noteiktos noteikumus un ar savu darbību palīdz sasniegt atbalsta mērķi.
Tiesa secināja, ka komersantam bija zināmas prasības elektrostaciju aprīkot ar atbilstošiem mēraparātiem un saražoto elektroenerģiju izlietot elektrostacijas darbībai.
Tiesa arī norādīja, ka pienākums atmaksāt atbalstu par periodu kopš pēdējā gada pārskata iesniegšanas ir pamatots un samērīgs, jo tieši gada pārskata dati ļauj uzraugošajai iestādei pārliecināties par prasību ievērošanu. Ja komersants tās nepilda, tas nevar paļauties uz turpmāku valsts atbalstu.
ST atzina, ka komersantam administratīvajā procesā var tikt uzlikts pienākums pierādīt, ka tas ir ievērojis atbalsta saņemšanas nosacījumus, un ka šāds regulējums nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp sabiedrības interesēm un personas pamattiesībām.
Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.
No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka pieteikuma iesniedzēja piedalījās obligātajā iepirkumā un pārdeva no biomasas ražotu elektroenerģiju. BVKB, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, pieņēma lēmumu par obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu un pienākuma uzlikšanu pieteikuma iesniedzējai atmaksāt saņemto valsts atbalstu.
Pieteikuma iesniedzējas ieskatā, apstrīdētās noteikumu normas neļauj sniegt BVKB individuālu vērtējumu par pieteikuma iesniedzējas pieļautā pārkāpuma ietekmi uz valsts atbalsta aprēķinu, kā to paredz samērīguma princips.
Savukārt apstrīdētā Elektroenerģijas tirgus likuma norma uzliek pieteikuma iesniedzējai nesamērīgu un pārlieku vispārīgu pierādīšanas nastu, lai tā pierādītu, ka valsts atbalsts ir saņemts, ievērojot normatīvo aktu prasības, pauda pieteikuma iesniedzēja.