“Rotājies, Kurzeme!” - TDA “Rotaļa” aicina uz 80. jubilejas svinību pirmo koncertu Ventspilī
Svētdien, 8. martā, plkst. 15.00 Teātra namā “Jūras vārti” notiks Ventspils valstspilsētas un novada tautas deju kolektīvu un Tautas deju ansambļa “Rotaļa” kopkoncerts “Rotājies, Kurzeme!”.
Uz skatuves satiksies dažādu paaudžu dejotāji, lai izdejotu gan visu iemīļotas, gan pavisam nesen tapušas horeogrāfijas. Kopā tiks svinēti svētki, jaunu draudzību un pavasara sākums. Vienlaikus koncerts būs nozīmīgs deju sezonas pieturpunkts visiem dalībniekiem – jauniešiem ceļā uz II Jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet vidējās un senioru paaudzes kolektīviem kā iespēja iegūt vērtīgu skatuves pieredzi pirms ikgadējās deju skates.
Teātra namā “Jūras vārti” savu pirmizrādi piedzīvos vairāki TDA “Rotaļa” koncertuzveduma “Zaro!” iestudējumi, kas tapuši īpaši ansambļa 80. jubilejas gadam. "Kā pirmais dzinums pārtop varenā ozolā, tā ģimenes mājas sazaro spēcīgā dzimtā, bet dzimtu tīklojums veido mūsu tautu," uzveduma ieceri skaidro tā mākslinieciskā vadītāja un horeogrāfe Diāna Gavare. Horeogrāfes asistente ir Anta Grīnvalde, bet “Zaro!” orģinālmūziku radījusi komponiste Santa Grigorjeva un mūziķu sastāvs - Dita Belicka, Raimonds Celms, Mārtiņš Miļevskis, Staņislavs Judins, Zane Reitere, Rolands Zelčs, Egons Kronbergs, Kaspars Bārbals, kā arī koris "Pa saulei" Martas Ozolas vadībā. Uzveduma režisors ir Reinis Vējiņš, bet projekta vadītāja - Ineta Irbe.
Pēc viesošanās Ventspilī TDA “Rotaļa” jubilejas koncerttūre turpināsies 1. maijā Zemgalē Dobeles pilsētas Kultūras namā, savukārt dienu pirms vasaras saulgriežiem, 20. jūnijā, svinības atgriezīsies ansambļa mājās – VEF Kultūras pilī Rīgā.
Koncertu “Rotājies, Kurzeme!” veido TDA “Rotaļa” mākslinieciskā vadītāja Diāna Gavare un dejotāji. Piedalās Tautas deju ansamblis “Rotaļa” (Diāna Gavare), jauniešu deju kolektīvi “Strautuguns” (Agnese Sarma), “Liedags” (Inga Liepiņa), vidējās paaudzes deju kolektīvi “Ance” (Elita Kuģeniece), “Usma” (Agnese Sarma), “Tārgale” (Daiga Kņaza), “Vāruve” (Dace Pūpoliņa), “Strautuguns” (Zane Kalniņa), “Liedags” (Inga Liepiņa), “Kurzeme” (Indra Zarāne), senioru deju kolektīvs “SenKurzeme” (Indra Zarāne), Ances senioru deju kolektīvs (Elita Kuģeniece). Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam, Ventspils valstspilsētai un novadam un Ventspils amatiermākslas projektu vadītājai Zanei Birzniecei!
Biļešu cena – 5 eiro. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā visās “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā.
VEF Kultūras pils TDA “Rotaļa” savā radošajā darbībā ne tikai uztur Dziesmu un Deju svētku nepārtrauktību, bet ir arī nerimstošā kustībā un jaunrades meklējumos. Kopš “Rotaļas” dibināšanas 1946. gadā kolektīvs vienmēr ir bijis ar izteiktu raksturu un horeogrāfisko rokrakstu. Jau septīto sezonu “Rotaļa” darbojas mākslinieciskās vadītājas Diānas Gavares virsvadībā, kopā rakstot jaunas vēstures lappuses latviešu skatuviskajā tautas dejā.