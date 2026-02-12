Rīgā kravas automašīna iespiež vieglo spēkratu starp diviem smagajiem transportlīdzekļiem.VIDEO
Rīgā, Gustava Zemgala gatvē, noticis bīstams ceļu satiksmes negadījums, kurā vieglā automašīna "Toyota" iespiesta starp divām kravas automašīnām. Negadījumā cilvēki nav cietuši, taču uz laiku ievērojami tika apgrūtināta satiksme.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", negadījums noticis intensīvas satiksmes apstākļos, kad kravas automašīnas vadītājs, veicot pārkārtošanās manevru, nepamanīja blakus esošo vieglo automašīnu. Trieciena rezultātā "Toyota" tika iestumta pretējā joslā, kur tā sadūrās ar citu kravas transportlīdzekli, faktiski tiekot iespiesta starp abiem smagajiem spēkratiem.
Kā raidījumam skaidroja kravas auto vadītājs, negadījums noticis brīdī, kad viņš mēģinājis pārkārtoties uz labo braukšanas joslu. Šoferis atzina, ka vieglo automašīnu spoguļos nav redzējis, jo tā tajā brīdī atradies tā dēvētajā 'aklajā zonā' .
Savukārt "Toyota" vadītājs Valsts policijai liecināja, ka sadursme notikusi pēkšņi un viņam nav bijis iespēju no tās izvairīties.
"Viss notika ļoti ātri, varbūt kādās 12 sekundēs. Pēc tam iestājās apjukums, un tikai vēlāk apzinājos, kas īsti noticis," pauda vieglā auto šoferis, kurš no medicīniskās palīdzības atteicās.