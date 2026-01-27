Vairāku auto sadursme Daugavpilī: BMW vadītājs, cenšoties apbraukt avārijas vietu, izraisa jaunu negadījumu- cietis arī mediķu auto. VIDEO
Svētdienas rītā Daugavpilī, Kauņas un Smilšu ielas krustojumā, notikusi vairāku automašīnu sadursme, kurā iesaistīts arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transports.
Kā pirmdien vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā", negadījums noticis ap plkst. 8.40. Sākotnēji sadūrušās automašīnas "Audi", "Opel" un mediķu operatīvais transports. Trieciena rezultātā nolauzts apgaismes stabs, bet "Opel" uzstumts uz ietves, kur tā aizmugurē ietriecies mediķu mikroautobuss.
Kamēr notikuma vietā skaidroti apstākļi, noticis vēl viens negadījums – kāds BMW vadītājs, cenšoties apbraukt avarējušos spēkratus, aizķēris mediķu transportlīdzekli.
Valsts policija raidījumam apstiprināja, ka par sākotnējo sadursmi sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai operatīvajam transportam bija ieslēgti skaņas un gaismas signāli, dodot tam priekšroku krustojumā. Tāpat policija fiksējusi sekundāro sadursmi, ko izraisīja BMW vadītājs. Par laimi, negadījumos cietušo nav.