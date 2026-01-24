Sniegota Liepājas šoseja (A9).
112
Šodien 14:08
Uz Liepājas šosejas noticis ceļu satiksmes negadījums
VSIA "Latvijas valsts ceļi" ziņo, ka 24. janvāra pēcpusdienā uz Liepājas šosejas noticis ceļu satiksmes negadījums.
Ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz A9 Liepājas šosejas 53. kilometrā pie Lestenes pagrieziena tika daļēji bloķēta satiksme, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Autovadītājus uz brīdi aicināja izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, bet tagad satiksme ir pilnībā atjaunota.
Satiksme pilnībā atjaunota! https://t.co/1OL7GSfP92— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 24, 2026
Jauns.lv jau vēstīja, ka sniegs un apledojums vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Apgrūtināti braukšanas apstākļi bija arī uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Apšupes krustojuma līdz Skrundai.