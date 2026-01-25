VIDEO: uz Salu tilta atkal noticis smags ceļu satiksmes negadījums
Tiek ziņots, ka uz Salu tilta atkal notikusi sadursme.
Sociālajā tīklā "Facebook" "Breaking.lv" publicējis video, kurā redzams, ka uz Salu tilta atkal noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Video redzams, ka notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.
Redzams arī, ka sadursmes vietā atrodas vieglais auto un kravas mašīna, kā arī vairāki VUGD transportlīdzekļi. Izskatās, ka auto ticis bojāts.
Šonedēļ tā jau ir otrā reize, kad uz Salu tilta notikusi avārija. Jau ziņots, ka ceturtdien ap plkst. 20 uz Salu tilta notika smaga avārija, kurā bija iesaistīta policijas automašīna. Satiksmes negadījumā cieta piecas personas, tostarp trīs Valsts policijas amatpersonas. Visi cietušie nogādāti medicīnas iestādē. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, pieprasīti videoieraksti un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.