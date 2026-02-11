Skultes un Siguldas virzienos no otrdienas mainīsies vilcienu kustības saraksts
Skultes un Siguldas virzienos no otrdienas, 17. februāra, mainīsies vilcienu kustības saraksts, informēja VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz).
LDz tehniskā komisija ir nolēmusi pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz pirmdienai, 16. februārim, ņemot vērā, ka būvdarbu veicējs Zemitānu stacijā nav pabeidzis darbus noteiktajā termiņā, kā arī to, ka būvdarbu izpildi joprojām apgrūtina nelabvēlīgi laika apstākļi - stiprais sals.
Iepriekš būvdarbu termiņš tika pagarināts līdz 12. februārim.
Tādējādi līdz pirmdienai, 16. februārim, paliks spēkā vilcienu kustības grafiks, kas ieviests no 6. janvāra, paredzot vilcienu kustību Skultes un Siguldas virzienā atbilstoši līdzšinējai satiksmes organizācijai būvdarbu laikā.
Tostarp pašlaik maršrutā Rīga-Valga-Rīga visi vilcieni kursē pēc koriģēta kustības grafika. Lielākā daļa Siguldas virziena vilcienu posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitāniem brauc ilgāk, nekā ierasts. Tāpat atsevišķos reisos vilcieni šajā posmā kursē pa citu maršrutu un, braucot virzienā uz vai no Rīgas Centrālās stacijas, Jāņavārtu stacijas teritorijā maina braukšanas virzienu. Šajos gadījumos ceļā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitāniem jārēķinās ar aptuveni 30 minūtēm.
Divos reisos pasažieriem ir paredzēta pārsēšanās Zemitānu stacijā - no vilciena Rīga (plkst. 7.56)-Skulte (plkst. 9.05) uz vilcienu Zemitāni (plkst. 8.16)-Sigulda (plkst. 9.16), kā arī no vilciena Valmiera (plkst. 4.56)-Zemitāni (plkst. 7) uz vilcienu Skulte (plkst. 6.05)-Rīga (plkst. 7.15). Pārsēšanās aizņems aptuveni sešas minūtes.
Arī maršrutā Rīga-Skulte-Rīga vilcieni kursē pēc koriģēta kustības grafika. Turklāt darba dienās atsevišķi vilcieni uz un no Vecāķiem, Carnikavas un Saulkrastiem brauc tikai no vai līdz Zemitānu stacijai, nevis Rīgas Centrālajai stacijai.
LDz iepriekš informēja, ka, turpinot elektrificētā tīkla modernizācijas darbus, līdz 2026. gada aprīļa beigām būvdarbiem tiks periodiski slēgti atsevišķi sliežu ceļu posmi un ierobežota vilcienu satiksme.
Projektā par dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizāciju un attīstību ir paredzēts veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Rīga-Zemitāni, veikt kontakttīkla izbūves un pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Zasulauks-Bolderāja, kā arī veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Imanta-Sloka.
Realizējot projektu, pasažieru pārvadājumiem tiks elektrificētas un modernizētas dzelzceļa līnijas kopumā aptuveni 100 kilometru garumā.
Jau ziņots, ka AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", pagājušajā gadā pārvadājusi kopumā 21,3 miljonus pasažieru, kas ir par 10% vairāk nekā 2024. gadā.